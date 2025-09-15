Axios: Ο Τραμπ είχε ειδοποιηθεί για το χτύπημα στο Κατάρ – Ισραήλ: Απολύτως ανεξάρτητη ενέργεια

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι όσα αναφέρει ο Λευκός Οίκος σχετικά με την επίθεση στην Ντόχα κατά τρομοκρατών της Χαμάς είναι αλήθεια.

Συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησης στο Χ, το γραφείο του Νετανιάχου αναφέρει ότι «η ενέργεια του Ισραήλ εναντίον των ηγετών της Χαμάς στην Ντόχα ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη ισραηλινή επιχείρηση».

«Το Ισραήλ την ξεκίνησε, την εκτέλεσε και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη», καταλήγει η ανάρτηση.

Prime Minister's Office:



The White House rendition of events is correct. Israel's action against Hamas leaders in Doha was a wholly independent Israeli operation. Israel initiated it, carried it out, and takes full responsibility. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 15, 2025

Axios: Ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Τραμπ πριν το Ισραήλ βομβαρδίσει το Κατάρ

Νωρίτερα, το δημοσιογραφικό πρακτορείο Axios επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους μετέδωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ σχεδίαζε να επιτεθεί σε ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ πριν από το πλήγμα της περασμένης εβδομάδας

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι ενημερώθηκε μόνο αφού οι πύραυλοι ήταν ήδη στον αέρα, χωρίς να δίνει στον Τραμπ την ευκαιρία να αντιταχθεί στο πλήγμα.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος γνώριζε νωρίτερα, ακόμη κι αν το περιθώριο για να το αποτρέψει θα ήταν περιορισμένο, ανέφερε το Axios, επικαλούμενο επτά Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα εκφράσει αύριο Τρίτη, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Κατάρ, την υποστήριξη της Ουάσινγκτον στην κυριαρχία της χώρας αυτής του Κόλπου μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των ηγετικών στελεχών της Χαμάς που βρίσκονταν εκεί.

«Ο υπουργός Ρούμπιο θα επαναλάβει την πλήρη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ασφάλεια και την κυριαρχία του Κατάρ μετά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ, σύμφωνα με ανακοίνωση, την ώρα που ο Ρούμπιο συναντούσε την ισραηλινή ηγεσία στην Ιερουσαλήμ.

Νετανιάχου: Στο πλευρό μας οι ΗΠΑ, κόντρα στον αντισημιτισμό

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι μιλώντας μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επαίνεσε την «κοινή αποφασιστικότητα» των δύο χωρών και την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να χτυπήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «είμαστε αποφασισμένοι» να φέρουμε όλους τους ομήρους πίσω στην πατρίδα και ευχαριστεί τον Τραμπ για τη βοήθειά του και τόνισε ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να νικήσει και τη Χαμάς στη Γάζα.

Ενώ πρόσθεσε ότι δεν αποκλείει περαιτέρω πλήγματα εναντίον αρχηγών της Χαμάς «όπου κι αν βρίσκονται».

Η παρουσία του Ρούμπιο είναι ένα σαφές σημάδι ότι οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ ενάντια στον αντισημιτισμό και τις «αδύναμες κυβερνήσεις» που δαιμονοποιούν το Ισραήλ, είπε ο Νετανιάχου.

Τόνισε επίσης ότι ο Τραμπ έχει δείξει σταθερή ηγεσία, τολμηρή ηγεσία και σαφείς ενέργειες για να κάνει τις διμερείς σχέσεις ισχυρότερες από ποτέ.

«Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε από κοινού», για να αντιμετωπίσουμε τους κοινούς εχθρούς και να προστατεύσουμε τον κοινό πολιτισμό μας, είπε ο Νετανιάχου.

Ρούμπιο: Να εξοντωθεί η Χαμάς και να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι

Από πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι «όλοι οι όμηροι» πρέπει να επιστρέψουν αμέσως στις πατρίδες τους και ότι η Χαμάς πρέπει να “εξοντωθεί” ως ένοπλη ομάδα» προσθέτοντας πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει προσηλωμένος σε αυτούς τους στόχους.

Παράλληλα, είπε ότι το Ιράν απειλεί όχι μόνο το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, αλλά και τους συμμάχους του Κόλπου και την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι ένα πυρηνικό Ιράν αποτελεί «απαράδεκτο κίνδυνο» για τον κόσμο.

Επίσης, καταδίκασε την «ασύγκριτη βαρβαρότητα» της Χαμάς και τόνισε ότι ο λαός της Γάζας δεν μπορεί να έχει ειρήνη ή ένα καλύτερο μέλλον χωρίς την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς και την επιστροφή όλων των ομήρων στις πατρίδες τους.