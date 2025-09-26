Αξιωματούχος της Χαμάς: «Χρυσή στιγμή» η επίθεση στο Ισραήλ - Δεν παραδίδουμε τα όπλα

Την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, την οποία χαρακτήρισε «χρυσή στιγμή», υπερασπίστηκε ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Γκάζι Χαμάντ, σε συνέντευξή του στο CNN από τη Ντόχα.

Το στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης υποστήριξε ότι το γεγονός αυτό, παρά το τεράστιο ανθρώπινο κόστος για τους Παλαιστίνιους, ενίσχυσε την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, ενώ μίλησε για «ιστορική καμπή μετά από 77 χρόνια αναμονής».

Η δήλωσή του έγινε την ίδια μέρα που ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς καταδίκασε δημόσια την επίθεση, απορρίπτοντας τον ρόλο της Χαμάς σε μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος. Στον αντίποδα, η Χαμάς θεωρεί την επίθεση σημείο καμπής, παρά το γεγονός ότι στο Ισραήλ σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι και 250 όμηροι απήχθησαν, γεγονός που προκάλεσε τη στρατιωτική σύγκρουση στη Γάζα,.

Ο Χαμάντ αρνήθηκε να αναλάβει ευθύνη για το βαρύ τίμημα στους αμάχους της Γάζας, επιμένοντας ότι δεν υπήρχε εναλλακτική επιλογή. Όταν του επισημάνθηκαν οι αντιδράσεις Παλαιστινίων που κατηγορούν τη Χαμάς ότι θυσιάζει τον λαό για πολιτικούς σκοπούς ενώ η ηγεσία της βρίσκεται εκτός Γάζας, το αρνήθηκε.

Παράλληλα, δεν απάντησε στο ότι η Χαμάς έχει κατηγορηθεί για καταστολή διαμαρτυριών, με περιστατικά βασανισμών και δολοφονιών επικριτών της μέσα στη Γάζα.

Σε ό,τι αφορά τους ομήρους, ο Χαμάντ ισχυρίστηκε ότι η Χαμάς δεν τους χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες ασπίδες, αν και ισραηλινές καταγγελίες και δηλώσεις των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ δείχνουν ότι διαμοιράστηκαν σε γειτονιές της Γάζας. Υποστήριξε ότι όλοι αντιμετωπίζονται «με βάση τις ισλαμικές αρχές», απορρίπτοντας καταγγελίες κακομεταχείρισης ή σεξουαλικής βίας, ενώ φάνηκε διστακτικός στην προοπτική πρόσβασης του Ερυθρού Σταυρού.

Για την προοπτική λήξης του πολέμου, η ισραηλινή πλευρά επιμένει στην απελευθέρωση των ομήρων και στην καταστροφή της Χαμάς. Η διεθνής κοινότητα ζητά επίσης τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Ο Χαμάντ απέρριψε αυτό το ενδεχόμενο, δηλώνοντας ότι η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς αποτελεί «νόμιμο όπλο αντίστασης» και ότι, ακόμη και σε περίπτωση δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους, δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί η Χαμάς από την πολιτική σκηνή. Κατέληξε με τη φράση «Δεν θα παραδοθούμε ποτέ».