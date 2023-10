Αξιωματούχος Χεζμπολάχ: Είμαστε ήδη στην καρδιά του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς

«Βρισκόμαστε ήδη στην καρδιά της μάχης», ισχυρίστηκε αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, εκτοξεύοντας απειλές κατά του Ισραήλ εάν πραγματοποιήσει χερσαία επίθεση εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα σχόλια του αναπληρωτή ηγέτη της Χεζμπολάχ, σεΐχη Ναΐμ Κασέμ, έγιναν την ώρα που το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο νότιο Λίβανο με τη Χεζμπολάχ να ανταπαντά με ρουκέτες και πυραύλους, σύμφωνα με τον «Guardian».

«Πιστεύετε ότι αν προσπαθήσετε να συντρίψετε την παλαιστινιακή αντίσταση, άλλοι στην περιοχή δεν θα δράσουν;» δήλωσε ο Κασέμ σε ομιλία του το Σάββατο κατά τη διάρκεια της κηδείας ενός μαχητή της Χεζμπολάχ, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Βρισκόμαστε σήμερα στην καρδιά της μάχης. Μέσα από τη μάχη έχουμε καταφέρει πράγματα», υποστήριξε.

