Ανάλυση BBC

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι, επιδιώκοντας να παρουσιάσουν ένα ενιαίο μέτωπο και να αποδείξουν τόσο στην Ουάσινγκτον όσο και στη Μόσχα ότι δικαιούνται θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το μέλλον της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το BBC, δεν γνωρίζουμε τι συζητήθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες, αλλά οι πρώτες αναφορές δείχνουν ότι η Ευρώπη παραμένει διχασμένη ως προς τις βασικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία - συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποστολής ειρηνευτικών δυνάμεων σε περίπτωση που επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

Αυτό ενισχύει μόνο τη θέση της Ρωσίας, καθώς είναι σαφώς αποφασισμένη να διαπραγματευτεί την τύχη της Ουκρανίας χωρίς καμία ανάμειξη από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, επισημαίνει το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο, επισημαίνοντας πως αν οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να πείσουν τον Ρώσο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι αξίζουν να συμμετέχουν ισότιμα στις συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα πρέπει να δείξουν ότι δεν θα εγκαταλείψουν το Κίεβο, ό,τι κι αν αποφασίσουν οι ΗΠΑ.

Διεθνή ειδησεογραφικά μέσα αναφέρουν ότι στο επίκεντρο της άτυπης Συνόδου που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Εμάνουελ Μακρόν, βρέθηκαν η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ευρώπη και ΝΑΤΟ αναζητούν κοινό στρατηγικό βηματισμό, ενώ την ίδια ώρα η Μόσχα διαμηνύει ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν κανέναν ρόλο στις διαπραγματεύσεις και η Ουάσινγκτον ξεκαθαρίζει ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνούν στη σημασία της χαλάρωσης των κανόνων για τις δαπάνες, ώστε οι αμυντικές δαπάνες άνω του 2% του ΑΕΠ να εξαιρούνται από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της ΕΕ.

Μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνόδου στη Γαλλία, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προχώρησε σε δηλώσεις, τονίζοντας ότι «το διακύβευμα δεν είναι μόνο το μέλλον της Ουκρανίας, είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα για ολόκληρη την Ευρώπη».

Συγκεκριμένα, ο Στάρμερ τόνισε ότι πρόκειται για μια μοναδική στιγμή για τη συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης, προσθέτοντας ότι μόνο μια διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία που θα διασφαλίζει την κυριαρχία της θα αποτρέψει τον Πούτιν από περαιτέρω επιθετικότητα στο μέλλον.

Από την άλλη πλευρά, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς τόνισε ότι «κανένας δεν θα υπαγορεύσει οτιδήποτε στην Ουκρανία».

«Η Ουκρανία δεν μπορεί να δεχθεί όλα όσα της παρουσιάζονται υπό οποιουσδήποτε όρους», επέμεινε και τόνισε πως «η Ουκρανία μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε εμάς».

Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι οι Ευρωπαίοι θα «συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Κίεβο». Πρόσθεσε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ όσον αφορά την ευθύνη για την ασφάλεια της Ουκρανίας.

«Το ΝΑΤΟ βασίζεται στην αρχή ότι πάντα δρούμε από κοινού και μοιραζόμαστε τους κινδύνους, διασφαλίζοντας έτσι την ασφάλειά μας. Αυτό δεν πρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση», υπογράμμισε και τόνισε πως Ευρώπη και ΗΠΑ πρέπει «να ενεργούν πάντα από κοινού» για την ασφάλεια.

Την ίδια ώρα, ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τούσκ προχώρησε σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνόδου στο Παρίσι και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι όλοι οι συμμετέχοντες είχαν «παρόμοιες απόψεις» για όλα τα βασικά ζητήματα από την πολωνική οπτική γωνία.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι δεν υπάρχουν δεσμευτικές αποφάσεις, αλλά ήταν σημαντικό να ευθυγραμμιστούν οι απόψεις όλων των συμμάχων.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός λέει ότι οι ευρωπαϊκές σχέσεις με τις ΗΠΑ βρίσκονται «σε ένα νέο στάδιο» υπό τον Τραμπ, καθώς οι ηγέτες συνειδητοποιούν ότι ήρθε η ώρα να γίνουν πιο αυτοδύναμες και να αυξήσουν ριζικά τις αμυντικές δαπάνες στις χώρες της ΕΕ, καθώς χρειάζονται περισσότερες ευρωπαϊκές αμυντικές δυνατότητες.

Επίσης, η Δανή πρωθυπουργός, Μέτε Φρεντέρικσεν εκφράζει τις ανησυχίες της σχετικά με μια κατάπαυση του πυρός που δεν θα έχει διάρκεια και απλώς θα δώσει χρόνο στη Ρωσία να ανασυνταχθεί και να επιτεθεί στην Ουκρανία ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

«Η Ρωσία απειλεί τώρα όλη την Ευρώπη, δυστυχώς», λέει η πρωθυπουργός της Δανίας, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Ρωσία θέλει ειρήνη. Επίσης, τόνισε ότι δεν μπορεί να συμφωνηθεί καμία διαρκής ειρηνευτική συμφωνία χωρίς την άμεση συμμετοχή της Ουκρανίας στις συνομιλίες.

Υποστηρίζει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να επικεντρωθούν στο τι μπορούν να κάνουν ως απάντηση στις συνομιλίες των ΗΠΑ με τη Ρωσία.

Με τη σειρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την κοινή αντίδρασή τους στη συνάντηση στο Παρίσι.

«Σήμερα στο Παρίσι επαναβεβαιώσαμε ότι η Ουκρανία αξίζει την ειρήνη μέσω της ισχύος. Ειρήνη με σεβασμό στην ανεξαρτησία της, την εδαφική της ακεραιότητα, με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.

Η Ευρώπη σηκώνει ολόκληρο το μερίδιο της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα, χρειαζόμαστε μια άνοδο της Άμυνας στην Ευρώπη».

Today in Paris we reaffirmed that Ukraine deserves peace through strength.



Peace respectful of its independance, sovereignty, territorial integrity, with strong security guarantees.



Europe carries its full share of the military assistance to Ukraine.



At the same time we need… pic.twitter.com/xdAnkeWr4v