Atlantic See: Υπεγράφη η πρώτη συμφωνία για πώληση αμερικανικού LNG στην Ουκρανία

Υπεγράφη σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου η πρώτη συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από την Atlantic See LNG (Ακτορ ΔΕΠΑ).

Το πρώτο φορτίο που θα φτάσει στη Ρεβυθούσα θα σταλεί στην Ουκρανία τον προσεχή Μάρτιο.

Η παράδοση του αερίου θα γίνει μεταξύ 1ης και 31ης Μαρτίου 2026, ενώ η διαμετακόμιση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω Route 1 (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία).

Προμηθευτής του US LNG θα είναι η BP, ενώ στη συμφωνία με τη Naftogaz ορίστηκε ως ανώτατη ποσότητα οι 1.000.000 MWh (1TWh), κατά την περίπτωση όπου οι διαχειριστές διαθέσουν μεγαλύτερο capacity σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες (ήταν περίπου 700.000MWh).

Με την απόφαση αυτή ουσιαστικά ξεκινά η υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου, από το 2026 αντί του 2030 που είχε αρχικά συμφωνηθεί.