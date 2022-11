Ασυλία στον Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν για τη δολοφονία Κασόγκι

Η κυβέρνηση Μπάιντεν αποφάνθηκε την Πέμπτη ότι ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έχει ασυλία από μήνυση για τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι, προκαλώντας την οργή της πρώην αρραβωνιαστικιά του δολοφονημένου δημοσιογράφου.

Ο Κασόγκι σκοτώθηκε και διαμελίστηκε τον Οκτώβριο του 2018 από Σαουδάραβες πράκτορες στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, μια επιχείρηση για την οποία οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες πίστευαν ότι διατάχθηκε από τον πρίγκιπα Μοχάμεντ, ο οποίος ήταν ο de facto ηγέτης του βασιλείου για αρκετά χρόνια.

«Ο Τζαμάλ πέθανε ξανά σήμερα», έγραψε στο Twitter η πρώην αρραβωνιαστικιά του Κασόγκι, Χατιτζέ Τζενγκίζ, λίγα λεπτά μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης. «Σκεφτήκαμε ότι ίσως θα υπήρχε φως στη δικαιοσύνη από τις #ΗΠΑ, αλλά και πάλι, τα χρήματα ήταν πρώτα. Αυτός είναι ένας κόσμος που ο Τζαμάλ δεν γνωρίζει και εγώ...!»

«Αυτός είναι ένας νομικός προσδιορισμός που έγινε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ βάσει μακροχρόνιων και καθιερωμένων αρχών του εθιμικού διεθνούς δικαίου», δήλωσε εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου σε γραπτή δήλωση και παρέπεμψε για περαιτέρω ερωτήσεις στο Υπουργείο Πολιτείας και Δικαιοσύνης.

Σε έγγραφο που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια, οι δικηγόροι του Υπουργείου Δικαιοσύνης έγραψαν ότι «το δόγμα της ασυλίας του αρχηγού κράτους είναι καθιερωμένο στο εθιμικό διεθνές δίκαιο».

Οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσαν ότι η εκτελεστική εξουσία της κυβέρνησης των ΗΠΑ, αναφερόμενη στην κυβέρνηση Μπάιντεν, «καθόρισε ότι ο κατηγορούμενος Μπιν Σαλμάν, ως εν ενεργεία επικεφαλής μιας ξένης κυβέρνησης, απολαμβάνει ασυλίας αρχηγού κράτους από τη δικαιοδοσία των αμερικανικών δικαστηρίων ως αποτέλεσμα εκείνο το γραφείο».

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας Σαλμάν διόρισε πρωθυπουργό τον πρίγκιπα Μοχάμεντ με βασιλικό διάταγμα το οποίο ένας Σαουδάραβας αξιωματούχος είπε ότι ήταν σύμφωνος με τις ευθύνες που ασκούσε ήδη ο διάδοχος του θρόνου.

«Το Βασιλικό Τάγμα δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι ο διάδοχος δικαιούται ασυλία βάσει καθεστώτος», δήλωσαν οι δικηγόροι του πρίγκιπα σε μια αναφορά στις 3 Οκτωβρίου ζητώντας από ένα ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο στην Ουάσιγκτον να απορρίψει την υπόθεση, αναφέροντας άλλες περιπτώσεις στις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναγνωρισμένη ασυλία για ξένο αρχηγό κράτους.

Ο πρίγκιπας, γνωστός με τα αρχικά του MbS, αρνήθηκε ότι διέταξε τη δολοφονία του Κασόγκι, αλλά αναγνώρισε αργότερα ότι έγινε «υπό την επίβλεψη μου».

Ο Κασόγκι είχε επικρίνει τις πολιτικές του διαδόχου στις στήλες της Washington Post και είχε ταξιδέψει στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη για να πάρει τα έγγραφα που χρειαζόταν για να παντρευτεί την Τζενγκίζ, μία Τουρκάλα υπήκοο.

«Είναι πέρα ​​για πέρα ​​ειρωνικό το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Μπάιντεν διαβεβαίωσε μόνος του ότι ο MbS μπορεί να αποφύγει την ευθύνη όταν ο Πρόεδρος Μπάιντεν υποσχέθηκε στον αμερικανικό λαό ότι θα έκανε τα πάντα για να τον λογοδοτήσει. Ούτε καν η κυβέρνηση Τραμπ δεν το έκανε αυτό», η Σάρα Λι Γουίτσον, εκπρόσωπος for Democracy for the Arab World Now, ανέφερε σε γραπτή του δήλωση.