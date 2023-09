Αρμενία: Διαδηλώσεις στο Γερεβάν - Ζητούν στήριξη της μειονότητας στο Ναγκόρνο Καραμπάχ

Αντικυβερνητικοί διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους του Γερεβάν για τρίτη συνεχή ημέρα διαμαρτυρόμενοι για την διαχείριση της κρίσης του Ναγκόρνο Καραμπάχ από την αρμενική κυβέρνηση.

Ο στρατός του Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσε την Τρίτη επίθεση κατά του Ναγκόρνο Καραμπάχ, αυτονομιστικού θύλακα του Αζερμπαϊτζάν που κατοικείται από Αρμένιους και θέατρο σφοδρής σύρραξης το 2020 που επέτρεψε στο Μπακού να καταλάβει μεγάλα τμήματα του εδάφους.

#BREAKING #Armenia #Yerevan People again on the streets of Yerevan. Numerous detentions reported. Police officers are dispersing the protesters.

Video: RIA pic.twitter.com/HHwFCSlcfb