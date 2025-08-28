Αργεντινή: Πετροβόλησαν τον Μιλέι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του περιοδείας - Σκάνδαλο με την αδελφή του για κατάχρηση κονδυλίων για ΑμεΑ

Επίθεση με πέτρες και μπουκάλια δέχθηκε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χάβιερ Μιλέι, ενώ πραγματοποιούσε προεκλογική περιοδεία για τις ενδιάμεσες εκλογές κοντά στο Μπουένος Άιρες.

Ο Μιλέι βρισκόταν στο πίσω μέρος ενός οχήματος που κινούταν στους δρόμους του Lomas de Zamora στο Μπουένος Άιρες, όταν τουλάχιστον μία πέτρα χτύπησε το καπό του αυτοκινήτου. Άλλα αντικείμενα εκτοξεύτηκαν πάνω από το κεφάλι του προτού μεταφερθεί μακριά σε ασφαλές μέρος.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο AFP, όπως αναφέρει το BBC, ξέσπασαν συμπλοκές μεταξύ υποστηρικτών και αντιπάλων του προέδρου, με έναν από τους υποστηρικτές του να τραυματίζεται στα πλευρά.

Μετά το περιστατικό, ο Μιλέι ανάρτησε φωτογραφία του με τους αντίχειρές του σηκωμένους και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για βία. Ο εκπρόσωπός του, Μανουέλ Αντόρνι, δήλωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Αργότερα, ο Μιλέι εθεάθη να συνοδεύεται σε ένα μαύρο όχημα με φιμέ τζάμια, ενώ η τοπική δημοσιογραφία τον ρωτούσε για το συμβάν.

Ο πρόεδρος βρισκόταν με τον αρχηγό του προσωπικού και την αδελφή του, Καρίνα Μιλέι, κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Πριν από την επίθεση, είχε συμμετάσχει σε προεκλογικές δραστηριότητες για τις ενδιάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου, χαιρετώντας τους υποστηρικτές του και υπογράφοντας βιβλία.

Το γραφείο του Μιλέι δήλωσε ότι οι επιτιθέμενοι ήταν υποστηρικτές της αντιπολίτευσης.

Το Lomas de Zamora θεωρείται παραδοσιακά προπύργιο της περονιστικής αντιπολίτευσης.

Οι τοπικές εκλογές στην επαρχία του Μπουένος Άιρες θα διεξαχθούν στις 7 Σεπτεμβρίου και οι ενδιάμεσες εκλογές στις 26 Οκτωβρίου, δίνοντας στον Μιλέι την ευκαιρία να επεκτείνει την επιρροή του σε περιοχές αντιπολίτευσης.

Το σκάνδαλο με την Καρίνα Μιλέι

Η ένταση τροφοδοτείται από το σκάνδαλο στην κρατική υπηρεσία για τα άτομα με αναπηρία, έπειτα από διαρροή ηχητικών αποσπασμάτων του πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας, Ντιέγκο Σπαγκνουόλο. Σε αυτά, ο Σπαγκνουόλο κατηγορεί την Καρίνα Μιλέι ότι καταχράστηκε κονδύλια που προορίζονταν για ανθρώπους με αναπηρία.