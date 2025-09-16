Αργεντινή: Ο Μιλέι ιδιωτικοποιεί τον διαχειριστή των πυρηνικών εργοστασίων

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι θα υπογράψει διάταγμα για τη μερική ιδιωτικοποίηση της Nucleoelectrica Argentina, της εταιρείας που διαχειρίζεται τα τρία λειτουργικά πυρηνικά εργοστάσια της χώρας, ανακοίνωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του προέδρου Μανουέλ Αντόρνι.

Η κυβέρνηση σκοπεύει να πουλήσει το 44% των μετοχών της εταιρείας, η οποία εκμεταλλεύεται τους σταθμούς Atucha I, Atucha II και Embalse, μέσω διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού, πρόσθεσε ο Αντόρνι.

«Ο στόχος είναι να προωθηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις για την κατασκευή του πρώτου αρθρωτού αντιδραστήρα της Αργεντινής και να ενισχυθεί η εξόρυξη ουρανίου», είπε, προσθέτοντας ότι όλες οι κρατικές εταιρείες υπόκεινται σε πιθανή ιδιωτικοποίηση.