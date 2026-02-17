Αραγτσί: Συμφωνήθηκαν οι κύριες «κατευθυντήριες αρχές» με τις ΗΠΑ, χρειάζεται ακόμη δουλειά

Κατανόηση επί των βασικών «κατευθυντήριων αρχών» επιτεύχθηκε στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Όπως ανέφερε μετά την ολοκλήρωση των επαφών, η πρόοδος που σημειώθηκε δεν σημαίνει ότι επίκειται άμεσα συμφωνία, ωστόσο «ο δρόμος έχει ξεκινήσει».

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι οποιαδήποτε βιώσιμη συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση των «νόμιμων δικαιωμάτων» της χώρας του, τονίζοντας παράλληλα ότι «κάθε ρητή αναφορά στην πιθανή χρήση βίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να τερματιστεί άμεσα και άνευ όρων».

Όπως ανέφερε, στις επαφές που είχε στη Γενεύη συζητήθηκε και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ως διαμεσολαβητικός κρίκος μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «έχει ανοίξει ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας» και ότι «υπάρχει ελπίδα οι διαπραγματεύσεις να οδηγήσουν σε μια βιώσιμη λύση».

Μιλώντας λίγο αργότερα σε διάσκεψη για τον αφοπλισμό στη Γενεύη, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως να απειλούν με χρήση βίας κατά του Ιράν.

Κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα ότι το Ιράν θα κλείσει προσωρινά μέρος των Στενών του Ορμούζ, μιας ζωτικής παγκόσμιας οδού εφοδιασμού με πετρέλαιο, καθώς διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν στείλει μια δύναμη μάχης στην περιοχή του Κόλπου για να πιέσουν την Τεχεράνη να κάνει παραχωρήσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η «αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη μπορεί να είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί, ενώ ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να ανατρέψουν την κυβέρνησή του θα αποτύχει.

Ιράν: Προειδοποιήσεις του Χαμενεΐ στις ΗΠΑ και τον Τραμπ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε την Τρίτη τις ΗΠΑ για ένα «συντριπτικό χτύπημα» από το καθεστώς της Τεχεράνης προς τις αμερικανικές δυνάμεις.

Οι αναφορές του Χαμενεΐ έρχονται εν μέσω των επαφών Ιράν και ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε ότι η αλλαγή καθεστώτος στη χώρα της Μέσης Ανατολής «θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί».

Σε διάγγελμα που μετέδωσαν την Τρίτη τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Χαμενεΐ δήλωσε σχετικά με την ανάπτυξη πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή πως «πιο επικίνδυνο από ένα στόλο πολεμικών πλοίων είναι ένα όπλο που μπορεί να τα στείλει στον βυθό της θάλασσας».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι ο στρατός τους είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο, αλλά ακόμα και ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μπορεί να δεχθεί τόσο δυνατή "σφαλιάρα" που δεν θα μπορεί να σηκωθεί» συμπλήρωσε.

Νέα προειδοποίηση Τραμπ σε Ιράν: Συνέπειες αν δεν υπάρξει συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε εκ νέου την Τεχεράνη χθες, Δευτέρα, για τις «συνέπειες» που θα αντιμετωπίσει εάν «δεν κλείσει συμφωνία», πριν από τις συνομιλίες αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα.

«Θα συμμετάσχω στις συνομιλίες αυτές, εμμέσως», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον.

«Θέλουν να κλείσουν συμφωνία (...) Δεν νομίζω ότι θέλουν να υποστούν τις συνέπειες που θα είχε το να μην κλείσουν συμφωνία», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, αναφερόμενος στις ιρανικές αρχές.

Trump on Iran: I don’t think they want the consequences of not making a deal. pic.twitter.com/Xb62NjupzT — Acyn (@Acyn) February 17, 2026

Δύσκολες διαπραγματεύσεις με ριζοσπάστες κληρικούς, λέει ο Ρούμπιο

Την ίδια ώρα, τη δυσκολία επίτευξης συμφωνίας υπογράμμισε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, από την Ουγγαρία όπου πραγματοποιεί επίσκεψη. Όπως δήλωσε, υπάρχει «ευκαιρία» για διπλωματική συμφωνία που θα αντιμετωπίζει τις βασικές ανησυχίες της Ουάσιγκτον, αλλά οι προσδοκίες πρέπει να παραμείνουν ρεαλιστικές.

Rubio:



Doing a deal with Iran is not easy. I said it yesterday, I'll repeat it again today.



We have to understand that Iran ultimately is governed, and its decisions are governed, by Shia clerics, radical Shia clerics.



These people make policy decisions on the basis of pure… pic.twitter.com/2Xz26wbzui — Clash Report (@clashreport) February 16, 2026

«Νομίζω ότι υπάρχει μια ευκαιρία εδώ να επιτευχθεί διπλωματικά μια συμφωνία που να αντιμετωπίζει τα ζητήματα που μας απασχολούν. Θα είμαστε πολύ ανοιχτοί και θετικοί σε αυτό. Αλλά δεν θέλω επίσης να το υπερτιμήσω», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «ήταν πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να καταλήξει σε πραγματικές συμφωνίες με το Ιράν, επειδή έχουμε να κάνουμε με ριζοσπάστες σιίτες κληρικούς που λαμβάνουν θεολογικές αποφάσεις και όχι γεωπολιτικές».

Πηγή: Reuters, Times of Israel