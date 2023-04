Αποζημίωση-ρεκόρ από το Fox News στην Dominion για τα fake news στις αμερικανικές εκλογές του 2020

Το Fox News οδηγήθηκε σε «ιστορικό» διακανονισμό την Τρίτη, σε μία εξέλιξη που δικαιώνει την εταιρεία Dominion Voting Systems του Έλληνα ομογενή Τζον Πούλος, ο οποίος είχε κινηθεί δικαστικά έναντι του μιντιακού κολοσσού του Ρούπερτ Μερντοχ, καταγγέλλοντάς τον για δυσφήμηση.

Το Fox News ουσιαστικά αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι αναπαρήγαγε ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με υποτιθέμενες προσπάθειες αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος από την Dominion το 2020. Οι ισχυρισμοί είχαν ως αποτέλεσμα να εμπλέξουν την Dominion σε υποτιθέμενο σκάνδαλο ψευδούς συνωμοσίας και εκλογικής «νοθείας» σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ.

Το αμερικανικό συντηρητικό ειδησεογραφικό δίκτυο θα καταβάλλει πάνω από 787 εκατ. δολ. για να δώσει τέλος στην κολοσσιαία διετή δικαστική διαμάχη που θα έπληττε περαιτέρω την αξιοπιστία του.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο δημόσια γνωστό διακανονισμό για υπόθεση δυσφήμισης στην ιστορία των ΗΠΑ που αφορά εταιρεία μέσων ενημέρωσης.

