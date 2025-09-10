Κατέληξε έπειτα από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο της Γιούτα, ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με το Associated Press. Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη της δολοφονίας.

Charlie Kirk has just been shot by someone from the biggest hate group in the country.

Fuck the left. It's a demonic force and our country needs to extirpate it. https://t.co/WeuxuR7bQB — WichiWayne (@WichiWayne) September 10, 2025

Την είδηση ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου ήταν υποστηρικτής ο 31χρονος ακτιβιστής.

«Ο μεγάλος, και μάλιστα θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, έχει πεθάνει. Κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν είχε την καρδιά της νεολαίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καλύτερα από τον Τσάρλι.

Ήταν αγαπητός και θαυμαστός από ΟΛΟΥΣ, ειδικά από εμένα, και τώρα δεν είναι πλέον μαζί μας. Η Μελάνια και εγώ εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην όμορφη σύζυγό του Έρικα και στην οικογένειά του. Τσάρλι, σε αγαπάμε», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Socia

Ο Κερκ, σύμμαχος του Τραμπ, ήταν επικεφαλής της συντηρητικής φοιτητικής οργάνωσης Turning Point USA.

Ο 31χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, μετέδωσε δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

WATCH 🔴🔴



Charlie Kirk has been SHOT pic.twitter.com/dorKrbM5gZ — Open Source Intel (@Osint613) September 10, 2025

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως ο δράστης είχε συλληφθεί και κυκλοφόρησαν βίντεο τα οποία έδειχναν τους αστυνομικούς να απομακρύνουν έναν ηλικιωμένο άνδρα από το σημείο. Ωστόσο, η τελευταία ενημέρωση, σύμφωνα με το CNN, αναφέρει πως ο δράστης δεν έχει ακόμη συλληφθεί.

Μετά τον πυροβολισμό στο πανεπιστήμιο επικράτησε πανικός, όπως φαίνεται και σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, με κόσμο να τρέχει. Τον Τσάρλι Κερκ μετέφεραν τραυματισμένο σηκώνοντάς τον στα χέρια τουλάχιστον πέντε άτομα και τον έβαλαν μέσα σε όχημα.

(Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το βίντεο)

Τραμπ: Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ

«Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε», ανέφερε νωρίετρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Σημειώνεται πως ο Κερκ, σύμμαχος του Τραμπ, ήταν επικεφαλής της συντηρητικής φοιτητικής οργάνωσης Turning Point USA.

Πράκτορες του FBI σπεύδουν στην περιοχή

Το FBI δηλώνει ότι «παρακολουθεί στενά» τις αναφορές για πυροβολισμό.

«Οι σκέψεις μας είναι με τον Τσάρλι, τους αγαπημένους του και όλους όσους έχουν επηρεαστεί», έγραψε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, στο X.

«Οι πράκτορες θα φτάσουν γρήγορα στον τόπο του συμβάντος και το FBI υποστηρίζει πλήρως την τρέχουσα αντίδραση και έρευνα».

Τζει Ντι Βανς: Ας προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, έναν πραγματικά καλό άνθρωπο

Άμεση ήταν η αντίδραση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζει Ντι Βανς, ο οποίος έγραψε στο Χ τα εξής:

«Ας προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, έναν πραγματικά καλό άνθρωπο και νεαρό πατέρα».