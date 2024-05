Απόπειρα δολοφονίας Φίτσο: «Διαφωνούσα με τις πολιτικές του», είπε ο λογοτέχνης που τον πυροβόλησε

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με τις πρώτες δηλώσεις - και αυτό που φαίνεται να είναι η πρώτη ανάκριση - του Γιουράι Τσιντούλα, του 71χρονου συγγραφέα που αποπειράθηκε να δολοφονήσει την Τετάρτη τον Σλοβάκο πρωθυπουργό, Ρόμπερτ Φίτσο.

Στα πλάνα, ο δράστης φαίνεται να είναι δεμένος με χειροπέδες και καθισμένος σε μια καρέκλα, απαντώντας σε ερωτήματα του φερόμενου ανακριτή.

Όπως μεταδίδει το ουκρανικό NEXTA ο Σλοβάκος συγγραφέας, ο οποίος πυροβόλησε τον Φίτσο το μεσημέρι της Τετάρτης, δήλωσε ότι το έκανε επειδή διαφωνούσε με τις πολιτικές της κυβέρνησής του.

Σε πλάνα που ανέβηκαν στο διαδίκτυο, την ώρα που ο Φίτσο πλησιάζει το πλήθος, φαίνεται ο δράστης να βγάζει όπλο και να τον πυροβολεί 5 φορές.

Ο Σλοβάκος λογοτέχνης που πυροβόλησε τον Φίτσο

Από επίσημα χείλη η πρόεδρος Ζουζάνα Τσαπούτοβα δήλωσε ότι το άτομο που πυροβόλησε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό συνελήφθη από την αστυνομία.

Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό το κίνητρο του φερόμενου δράστη.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters και μη επαληθευμένα βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Φίτσο να βγαίνει από ένα κτιρίο και να κατευθύνεται για να χαιρετήσει και να ανταλλάξει χειραψίες με ένα πλήθος κόσμου που τον περίμενε.

Ξαφνικά στο βίντεο ακούγονται πυροβολισμοί και τους σωματοφύλακες του Φίτσο να ορμούν πάνω σε έναν άνδρα. Σε ένα άλλο βίντεο δυνάμεις ασφαλείας και αστυνομικοί φαίνονται να έχουν ρίξει έναν άνδρα στο έδαφος.

Σύμφωνα με αναφορές, ο Τσιντούλα φώναξε προς το μέρος του Φίτσο, την ώρα που ο πρωθυπουργός συνομιλούσε με υποστηρικτές του και όταν τον πλησίασε, άνοιξε πυρ εναντίον του.

Πηγές αναφέρουν πως ο 71χρονος είναι ένας από τους ιδρυτές της λογοτεχνικής λέσχης DÚHA, το 2005. Μέχρι το 2016 ήταν πρόεδρος της λέσχης και έγραψε τρεις ποιητικές συλλογές. Από το 2015 είναι μέλος της Εταιρείας Σλοβάκων συγγραφέων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2016 εργαζόταν ως οδηγός σε εμπορικό κέντρο στο Λέβιτσε, τον τόπο καταγωγής του.

Τι δήλωσε ο γιος του υπόπτου

Σύμφωνα με το σλοβακικό μέσο aktuality.sk, το όπλο με το οποίο πυροβόλησε αρκετές φορές τον πρωθυπουργό ήταν πιθανότατα στη νόμιμη κατοχή του δράστη.

Το μέσο επικοινώνησε με τον γιο του ύποπτου, αναφέρει ότι είναι σοκαρισμένος από την κατάσταση και επιβεβαίωσε ότι ο πατέρας του είχε νόμιμα το όπλο.

«Δεν έχω απολύτως καμία ιδέα τι σκόπευε [να κάνει] ο πατέρας μου, τι σχεδίαζε, γιατί συνέβη», δήλωσε. Όταν ρωτήθηκε για το ποια ήταν η σχέση του με το θύμα, απάντησε: «Θα σας πω αυτό - δεν τον ψήφισε. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω γι' αυτό».

Ο άνδρας αρνήθηκε ότι ο πατέρας του είχε ποτέ αναφερθεί ανοιχτά στην επίθεση ή τη δολοφονία ενός πολιτικού.

Σε σοβαρή κατάσταση ο Φίτσο

«Μεταξύ ζωής και θανάτου» βρίσκεται ο Φίτσο ανέφερε το πρωθυπουργικό γραφείο μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.

Στην επίσημη σελίδα του Σλοβάκου πρωθυπουργού αναφέρεται ότι ο Φίτσο δέχθηκε «πολλές σφαίρες» από έναν άνδρα σήμερα το μεσημέρι καθώς έβγαινε από ένα κτίριο έπειτα από συνεδρίαση της κυβέρνησης.

Το πρωθυπουργικό γραφείο τόνισε ότι ο Φίτσο μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Μπάνσκα Μπιστρίτσα και όχι σε νοσοκομείο της Μπρατισλάβα καθώς η μεταφορά του σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας θα διαρκούσε περισσότερο με δεδομένη την άμεση περίθαλψη που χρειαζόταν.

Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός TA3 ανέφερε ότι έπεσαν τέσσερις πυροβολισμοί και ότι ο πρωθυπουργός χτυπήθηκε στην κοιλιακή χώρα. Άλλα ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Φίτσο δέχθηκε τρεις σφαίρες, μια κοιλιακή χώρα και δύο στα χέρια του.

Μια εκπρόσωπος του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός είπε στο Reuters ότι ο πρωθυπουργός διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο της πόλης Χάντλοβα και ότι οι ζωτικές του λειτουργίες έχουν σταθεροποιηθεί.

Το TASR μετέδωσε ότι ο αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου Λούμπος Μπλάχα είπε ότι ο Φίτσο πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε. Ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters είπε ότι άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς και ότι είδε έναν άνδρα να συλλαμβάνεται από την αστυνομία. Ο μάρτυρας είπε ότι είδε αξιωματούχους της υπηρεσίας ασφαλείας να σπρώχνουν κάποιον σε ένα αυτοκίνητο και να απομακρύνονται με το αυτοκίνητο.

«Απόπειρα δολοφονίας»

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι έγινε απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έγινε απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού», ανέφερε ο εκπρόσωπος χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του Φίτσο.

Ο πρωθυπουργός νοσηλεύεται.