Αποκαταστάθηκε η τροφοδοσία σε ρεύμα στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Μηχανικοί επιδιόρθωσαν γραμμή υψηλής τάσης που είχε υποστεί ζημιές και αποκατέστησαν την τροφοδοσία σε ρεύμα από εξωτερικό δίκτυο στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η διορισμένη από τη Ρωσία διοίκησή του.

Το εργοστάσιο -το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, με έξι αντιδραστήρες- κατελήφθη από ρωσικά στρατεύματα τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022. Επί του παρόντος δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια, αλλά χρειάζεται τροφοδοσία σε ρεύμα από εξωτερικό δίκτυο για την ψύξη του καυσίμου στους αντιδραστήρες και την αποφυγή ενός ατυχήματος.

Έως σήμερα, το εργοστάσιο ήταν χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για 30 ημέρες και στηριζόταν σε εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ.