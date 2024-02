Αποκάλυψη IDF: Δημοσιογράφος του Al Jazeera είναι και διοικητής της Χαμάς

Ένας Παλαιστίνιος δημοσιογράφος που εργάζεται για το Al Jazeera φαίνεται να είναι επίσης διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, σύμφωνα με φωτογραφίες και έγγραφα που ανακάλυψαν οι IDF στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το πρωί είναι δημοσιογράφος στο κανάλι Al Jazeera και το βράδυ τρομοκράτης στη Χαμάς!» έγραψε ο αντισυνταγματάρχης Αβιχάι Αντραέ, εκπρόσωπος των IDF στην αραβική γλώσσα, σε κυριακάτικη ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

A laptop that belonged to Muhammad Washah, an @AlJazeera journalist, was recovered by IDF in the northern Gaza Strip. It has pics proving he also serves as a senior Hamas military operative in the anti-tank missile array and in late 2022 he moved to work on R&D of aerial weapons… https://t.co/U2q1mqOWXz