IDF: Πλάνα από την επιχείρηση για απελευθέρωση ομήρων από τη Ράφα (vid)

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από τη νυχτερινή διάσωση ομήρων στη Ράφα της νότιας Γάζας, καθώς και από τα πλήγματα στην περιοχή εν μέσω της απελευθέρωσης του Φερνάντο Σιμόν Μάρμαν και του Nορμπέρτο Λουίς Χαρ από τις ειδικές δυνάμεις.

Μέλη της υπηρεσίας ασφαλείας Shin Bet και της επίλεκτης αντιτρομοκρατικής μονάδας Yamam της αστυνομίας έφτασαν αθόρυβα στο σπίτι στη Ράφα γύρω στη 1 τα ξημερώματα, όπου κρατούνταν οι Mαρμάν και Χαρ.

#Watch: The IDF has released footage of the overnight hostage rescue in southern Gaza's Rafah, along with strikes in the area during the extraction of Fernando Simon Marman and Norberto Louis Har by special forces. pic.twitter.com/lyt6YVVZKK