Απογοητευμένος ο Μερτς από το Ουκρανικό και τη θέση της Ευρώπης

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε δημόσια την απογοήτευσή του για την αδυναμία της Ευρώπης να ασκήσει επαρκή πίεση στη Ρωσία, προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Δεν είμαστε σε θέση να επιβάλουμε αρκετή πίεση στον Πούτιν ώστε να σταματήσει τον πόλεμο. Εξαρτόμαστε από τη βοήθεια των Αμερικανών», σημείωσε σε συνέντευξή του, την ώρα που η Δύση αναζητεί νέες στρατηγικές για την ενίσχυση του Κιέβου, μεταδίδει το Bloomberg.

Η δήλωση του Γερμανού καγκελάριου αντικατοπτρίζει τον προβληματισμό πολλών Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι βλέπουν ότι η Ουάσιγκτον, υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται διστακτική να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας ή για σκληρότερες κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Ενδεικτική είναι η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με επικεφαλής τον Αντόνιο Κόστα, να αποστείλει αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ για συνεννοήσεις σχετικά με ένα νέο πακέτο κυρώσεων.

Σε πορεία εξεύρεσης σχεδίου εγγυήσεων για την Ουκρανία

Παράλληλα, η Γαλλία προβάλλει ως βασικός μοχλός προώθησης ενός σχεδίου εγγυήσεων προς το Κίεβο. Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι 26 χώρες είναι έτοιμες να συμβάλουν, ακόμη και με στρατεύματα, στο πλαίσιο ενός «συνασπισμού προθύμων».

Όπως τόνισε, η παρουσία αυτή δεν αποσκοπεί σε πόλεμο κατά της Ρωσίας, αλλά στη διασφάλιση της ειρήνης και της αποτροπής μελλοντικής επίθεσης. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμμετείχε στη συζήτηση στο Παρίσι, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για συνάντηση κορυφής με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, αν και έχει αποκλείσει την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στην Ουκρανία, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής πληροφοριών και αεροπορικής υποστήριξης. Σε τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες, ο Τραμπ ζήτησε από τις χώρες της ΕΕ να επιβάλουν πλήρη εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, στοχεύοντας να πιέσει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι Ουγγαρία και Σλοβακία εξακολουθούν να προμηθεύονται ρωσικό πετρέλαιο, αποτελώντας εμπόδιο στην ενιαία γραμμή κυρώσεων.