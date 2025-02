Αποδοκίμασαν τον CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά στον Λευκό Οίκο (vid)

Αποδέκτης αποδοκιμασιών έγινε ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, όταν παρουσιάστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον Μήνα Μαύρης Ιστορίας στο Λευκό Οίκο.

«Έχουμε εδώ και τον επικεφαλής της Pfizer, οπότε θέλω να τον ευχαριστήσω, έναν από τους σπουδαίους ανθρώπους, έναν από τους σπουδαίους επιχειρηματίες, σε ευχαριστώ Άλμπερτ, σε ευχαριστώ», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του, με ορισμένα άτομα από τους παρευρισκομένους να προβαίνουν σε αποδοκιμασίες και τον Τραμπ να χαμογελάει αμήχανα.

The crowd boos Pfizer's CEO, Albert Bourla, during a White House event honoring Black History Month ⤵️



'We also have the head of Pfizer here. So I want to thank him—one of the great, great people, one of the great businessmen,' says Trump as the crowd boos pic.twitter.com/fH6RlQzl2v