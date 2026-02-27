Το Ισραήλ διαθέτει πολυεπίπεδη αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα απέναντι σε επιθέσεις από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους — μια «ομπρέλα» στην οποία ενδέχεται να χρειαστεί να βασιστεί, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κινούνται προς πιθανή στρατιωτική σύγκρουση που θα μπορούσε να προκαλέσει ιρανικές επιθέσεις σε ισραηλινό έδαφος.

Ακολουθούν στοιχεία του Reuters για τα ισραηλινά συστήματα άμυνας κατά drones και πυραύλων:

Αναχαιτιστές Arrow

Οι αναχαιτιστές μεγάλου βεληνεκούς Arrow-2 και Arrow-3, που αναπτύχθηκαν από το Ισραήλ με γνώμονα την ιρανική πυραυλική απειλή, έχουν σχεδιαστεί για να εμπλέκουν εισερχόμενους στόχους εντός της ατμόσφαιρας και εκτός αυτής αντίστοιχα.

Λειτουργούν σε ύψος που επιτρέπει την ασφαλή διασπορά μη συμβατικών κεφαλών.

Κύριος ανάδοχος του προγράμματος είναι η κρατική Israel Aerospace Industries, ενώ η Boeing συμμετέχει στην παραγωγή των αναχαιτιστών.

Σύστημα David's Sling

Το σύστημα μέσου βεληνεκούς David’s Sling έχει σχεδιαστεί για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύονται από αποστάσεις 100 έως 200 χιλιομέτρων.

Αναπτύχθηκε και κατασκευάζεται από κοινού από τη Rafael Advanced Defense Systems του Ισραήλ και την αμερικανική RTX Corp (πρώην Raytheon).

Πηγή: AP Photo/Sebastian Scheiner

Είναι, επίσης, σχεδιασμένο για την αναχαίτιση αεροσκαφών, drones και πυραύλων cruise.

Iron Dome

Το σύστημα αεράμυνας μικρού βεληνεκούς Iron Dome δημιουργήθηκε για την αναχαίτιση ρουκετών όπως αυτές που εκτοξεύει η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς από τη Γάζα.

Αναπτύχθηκε με αμερικανική υποστήριξη και τέθηκε σε λειτουργία το 2011. Κάθε μονάδα, τοποθετημένη σε φορτηγό, εκτοξεύει πυραύλους καθοδηγούμενους από ραντάρ που καταστρέφουν απειλές μικρού βεληνεκούς — όπως ρουκέτες, όλμους και drones — στον αέρα.

Ναυτική έκδοση του Iron Dome, για την προστασία πλοίων και θαλάσσιων εγκαταστάσεων, αναπτύχθηκε το 2017.

Το σύστημα υπολογίζει αν μια ρουκέτα κατευθύνεται προς κατοικημένη περιοχή. Αν όχι, την αγνοεί και την αφήνει να πέσει ακίνδυνα.

Αρχικά, σχεδιάστηκε για κάλυψη έναντι ρουκετών βεληνεκούς 4 έως 70 χιλιομέτρων, αλλά ειδικοί αναφέρουν ότι το εύρος αυτό έχει έκτοτε επεκταθεί.

Iron Beam

Το Iron Beam, επίγειο σύστημα λέιζερ υψηλής ισχύος που αναπτύχθηκε από το Ισραήλ επί περισσότερο από μία δεκαετία και κηρύχθηκε πλήρως επιχειρησιακό στα τέλη του 2025, έχει σχεδιαστεί για την αναχαίτιση μικρότερων εναέριων απειλών, όπως UAV και όλμων.

Χρησιμοποιώντας λέιζερ για υπερθέρμανση και εξουδετέρωση στόχων, το Iron Beam αναμένεται να είναι σημαντικά φθηνότερο στη λειτουργία σε σύγκριση με συστήματα που χρησιμοποιούν αναχαιτιστικούς πυραύλους.

Αμερικανικό σύστημα THAAD

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2024 ότι ανέπτυξε στο Ισραήλ το προηγμένο αντιπυραυλικό σύστημα THAAD (Terminal High Altitud Area Defense).

Το THAAD αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της αμερικανικής αεράμυνας και έχει σχεδιαστεί για την αναχαίτιση και καταστροφή βαλλιστικών πυραύλων μικρού, μέσου και ενδιάμεσου βεληνεκούς στο τελικό στάδιο της πτήσης τους.

Πηγή: Staff Sgt. Cory D. Payne/U.S. Air Force via AP

Αμερικανικές δυνάμεις συνέβαλαν στην κατάρριψη ιρανικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν κατά του Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025, χρησιμοποιώντας επίγεια συστήματα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Αντιτορπιλικό του αμερικανικού ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο βοήθησε επίσης στην αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων, μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Αεροπορική άμυνα αέρος-αέρος

Ισραηλινά επιθετικά ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη έχουν χρησιμοποιήσει πυραύλους αέρος-αέρος για την καταστροφή drones που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford έφτασε στα ανοιχτά του Ισραήλ

Και καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, πρόκειται να φτάσει σήμερα στις βόρειες ακτές του Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου να κατευθυνθεί στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο μιας μαζικής στρατιωτικής συγκέντρωσης, την ώρα που ζυγίζει το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Το αεροπλανοφόρο αναχώρησε χθες από τη Σούδα μετά από στάση ανεφοδιασμού στη ναυτική βάση των ΗΠΑ και τώρα πλέει προς την περιοχή της Χάιφα.

The USS Gerald R. Ford arrives in Israel https://t.co/B3AC4kYZba — Reuters (@Reuters) February 27, 2026

Στο μεταξύ, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαψεύδει πρόσφατα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης για υδραυλική κρίση στο αεροπλανοφόρο.