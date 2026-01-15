Από το αδιέξοδο στη συμφωνία: Η ΕΕ έτοιμη να υπογράψει την εμπορική συμφωνία με τη Mercosur

Μια πλειοψηφία χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε την Παρασκευή το πράσινο φως για να υπογράψει ο συνασπισμός τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη, έπειτα από δεκαετίες διαπραγματεύσεων και μια αναβολή της τελευταίας στιγμής λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης των πρεσβευτών των κρατών μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, πέντε κυβερνήσεις αντιτάχθηκαν στη συμφωνία -Γαλλία, Πολωνία, Αυστρία, Ουγγαρία και Ιρλανδία- ενώ το Βέλγιο απείχε. Το προηγούμενο αδιέξοδο του Δεκεμβρίου ήρθη με το «ναι» της Ιταλίας, η οποία, αφού έλαβε τελικές εγγυήσεις, ήρε τις επιφυλάξεις της.

Ως εκ τούτου, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα πρόκειται να ταξιδέψουν στην πρωτεύουσα της Παραγουάης Ασουνσιόν -καθώς η χώρα ασκεί αυτή τη στιγμή την εναλλασσόμενη προεδρία της Mercosur- για να υπογράψουν επισήμως τη συνθήκη.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής, το βήμα αυτό καθιερώνει την Ευρώπη ως «αξιόπιστο εταίρο», ικανό να «χαράξει τη δική του πορεία». Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε επίσης ότι «σήμερα η Ευρώπη έστειλε ένα ισχυρό σινιάλο ότι εννοούμε σοβαρά (...) τη δέσμευσή μας να διαφοροποιήσουμε το εμπόριό μας και να μειώσουμε τις εξαρτήσεις μας».

Η συμφωνία καλωσορίστηκε επίσης στη Νότια Αμερική, με τον βραζιλιάνο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα να κάνει λόγο για μια ιστορική ημέρα για την πολυμέρεια. «Με φόντο ένα διεθνές περιβάλλον όλο και μεγαλύτερου προστατευτισμού και μονομέρειας, η συμφωνία είναι ένα σινιάλο για το διεθνές εμπόριο ως παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης, από την οποία θα επωφεληθούν και οι δύο συνασπισμοί».

Παρόλα αυτά, η συμφωνία εξακολουθεί να πρέπει να εγκριθεί από μια πλειοψηφία ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου οι συνασπισμοί στις ψηφοφορίες έχουν γίνει πιο ασταθείς και απρόβλεπτοι. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ημερομηνία για την ψηφοφορία αυτή. Αγρότες εξακολουθούν να είναι πολύ αντίθετοι, με οργανώσεις όπως η Ένωση Ιρλανδών Αγροτών να λένε πως εργάζονται για να τορπιλίσουν τη συμφωνία στο κοινοβούλιο.

Εφόσον εγκριθεί, η νέα ζώνη ελεύθερου εμπορίου, με περισσότερους από 700 εκατομμύρια κατοίκους, θα είναι η μεγαλύτερη του είδους της στον κόσμο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπολογίζεται πως η συμφωνία θα αυξήσει τις ετήσιες εξαγωγές της ΕΕ στις χώρες της Mercosur έως και κατά 39% ή 49 δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι που θα μπορούσε να υποστηρίξει περισσότερες από 440.000 θέσεις απασχόλησης σε όλη την Ευρώπη.