Απεργία διαρκείας στη Boeing Defence: Οι εργαζόμενοι λένε «όχι» στη πρόταση για νέα συλλογική σύμβαση

Απεργοί εργαζόμενοι στη Boeing Defense απέρριψαν την τελευταία πρόταση της εταιρείας για νέα συλλογική σύμβαση την Παρασκευή, παρατείνοντας έτσι την απεργία που οδεύει προς την έβδομη εβδομάδα της.

Περίπου 3.200 μέλη της Διεθνούς Ένωσης Μηχανικών και Εργαζομένων Αεροδιαστημικής (IAM) Περιφέρειας 837 ξεκίνησαν απεργία στις 4 Αυγούστου, έπειτα από την απόρριψη προηγούμενης πρότασης της εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι στην περιοχή του Σεντ Λούις συναρμολογούν μαχητικά αεροσκάφη και άλλα στρατιωτικά προϊόντα της εταιρείας. Η Boeing έχει χρησιμοποιήσει μη συνδικαλισμένους εργαζόμενους για να περιορίσει τις επιπτώσεις της απεργίας.

«Τα μέλη μας στο Σεντ Λούις απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι δεν θα συμβιβαστούν με ημίμετρα», δήλωσε ο διεθνής πρόεδρος της IAM, Μπράιαν Μπράιαντ. «Η Boeing πρέπει να αρχίσει να ακούει τους εργαζομένους της και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με μια ουσιαστική πρόταση που να σέβεται τις θυσίες και τις δεξιότητες αυτών των ανθρώπων».

Η απορριφθείσα πρόταση περιλάμβανε μικρότερες αυξήσεις στις εργοδοτικές εισφορές συνταξιοδότησης και μικρότερο μπόνους επικύρωσης σε σχέση με αυτό που είχε δοθεί σε εργαζόμενους της IAM Περιφέρειας 751 που συναρμολογούν εμπορικά αεροσκάφη της Boeing στα βορειοδυτικά πέρσι.

«Είμαστε απογοητευμένοι που οι εργαζόμενοί μας απέρριψαν μια πενταετή πρόταση που περιλάμβανε μέση αύξηση αποδοχών κατά 45%», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Boeing Defense, Νταν Γκίλιαν. «Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι το συνολικό οικονομικό πλαίσιο της προσφοράς μας δεν θα αλλάξει, αλλά έχουμε προσαρμόσει την πρόταση με βάση τα σχόλια των εργαζομένων και του σωματείου ώστε να καλύψουμε καλύτερα τις ανησυχίες τους».

Δεν έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες και η εταιρεία προχωρά με σχέδια για την πρόσληψη μόνιμων αντικαταστατών εργαζομένων, πρόσθεσε.