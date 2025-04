Απειλές Τραμπ στην ΕΕ για τα αντίμετρα: Στο επίκεντρο η ενέργεια και οι δασμοί - Τι είπε για τον Ερντογάν

O Ντόναλντ Τραμπ έστειλε σαφές μήνυμα προς την Ευρώπη, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά ανοιχτά το ενεργειακό χαρτί ως μοχλό πίεσης, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον – τη δεύτερη επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε μόλις δύο μήνες.

Ήταν η πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά την περασμένη Πέμπτη και την ανακοίνωση του σχεδίου «Ημέρα Απελευθέρωσης», που περιλαμβάνει την επιβολή σαρωτικών δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα σχεδόν από ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή τη φορά, όμως, ο Τραμπ ανέδειξε την ενέργεια ως στρατηγικό εργαλείο, σε ένα νέο κεφάλαιο της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης που εκτείνεται πέρα από το εμπόριο.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πολύ κακή μαζί μας», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, κατηγορώντας τις ευρωπαϊκές χώρες ότι δεν αγοράζουν αρκετά αμερικανικά προϊόντα.

«Αυτοί θα πρέπει να αγοράζουν την ενέργειά τους από εμάς, γιατί τη χρειάζονται και θα πρέπει να την αγοράζουν από εμάς. Μπορούν να την αγοράσουν, εμείς μπορούμε να μειώσουμε το εμπορικό έλλειμμα κατά 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια εβδομάδα», τόνισε.

Επίσης, τόνισε ότι οι ενδοιασμοί του για τις εμπορικές συναλλαγές με την ΕΕ δεν αφορούν μόνο τους δασμούς.

«Δεν είναι μόνο οι δασμοί, είναι και οι μη νομισματικοί δασμοί. Είναι οι δασμοί όπου βάζουν πράγματα που σας καθιστούν αδύνατο να πουλήσετε ένα αυτοκίνητο. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Το καθιστούν τόσο δύσκολο - τα πρότυπα και οι δοκιμές», είπε.

«Έτσι, καταλήγουν σε κανόνες και κανονισμούς που έχουν σχεδιαστεί μόνο για έναν λόγο: να μην μπορείτε να πουλήσετε το προϊόν σας σε αυτές τις χώρες και δεν πρόκειται να το αφήσουμε να συμβεί αυτό. Αυτά ονομάζονται μη νομισματικά εμπόδια», κατέληξε.

Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε από το Οβάλ Γραφείο ότι δεν εξετάζει κάποια παύση στην επιβολή των δασμών που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα.

«Λοιπόν, δεν το εξετάζουμε αυτό. Έχουμε πολλές, πολλές χώρες που έρχονται να διαπραγματευτούν συμφωνίες μαζί μας. Και θα είναι δίκαιες συμφωνίες. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, πρόκειται να πληρώσουν σημαντικούς δασμούς. Θα είναι δίκαιες συμφωνίες. Όπως γνωρίζετε, μίλησα σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας και είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση», δήλωσε ο πρόεδρος.

Ερωτηθείς σχετικά με τα ανάμεικτα μηνύματα από την κυβέρνησή του αναφορικά με τη διαπραγμάτευση των δασμών, ο πρόεδρος υποστήριξε ότι «μπορούν να είναι και τα δύο αληθινά».

«Μπορεί να είναι και τα δύο αλήθεια. Μπορεί να υπάρξουν μόνιμοι δασμοί και μπορεί επίσης να υπάρξουν διαπραγματεύσεις, διότι υπάρχουν πράγματα που χρειαζόμαστε πέρα από τους δασμούς», δήλωσε ο πρόεδρος.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι συνομιλίες θα επιτύχουν να πείσουν το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συμμετέχουν σε απευθείας συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Έχουμε απευθείας συνομιλίες με το Ιράν και έχουν ξεκινήσει. Θα συνεχιστούν το Σάββατο. Έχουμε μια πολύ μεγάλη συνάντηση και θα δούμε τι μπορεί να συμβεί. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι το να κάνουμε μια συμφωνία θα ήταν προτιμότερο», είπε.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας λίγα λεπτά πριν ο Τραμπ αποκαλύψει ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν απευθείας συνομιλίες με το Ιράν για το παράνομο πυρηνικό του πρόγραμμα, έδειξε την επιφυλακτική υποστήριξή του στην κίνηση αυτή.

«Είμαστε και οι δύο ενωμένοι στον στόχο να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Νετανιάχου, καθισμένος δίπλα στον πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο. «Αν αυτό μπορεί να γίνει διπλωματικά, με πλήρη τρόπο, όπως έγινε στη Λιβύη, νομίζω ότι αυτό θα ήταν καλό».

«Αλλά ό,τι κι αν συμβεί, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», τόνισε.

«Θα εξαλείψουμε το εμπορικό έλλειμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε επίσης ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, υποσχόμενος επίσης να καταργήσει “όλους τους εμπορικούς φραγμούς”.

«Το Ισραήλ μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο για άλλες χώρες που προσπαθούν να κάνουν το ίδιο», λέει ο Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι συμμερίζεται τη θέση του Τραμπ για τους δασμούς και λέει ότι είναι υπέρμαχος του ελεύθερου εμπορίου, αλλά «το ελεύθερο εμπόριο πρέπει να είναι δίκαιο εμπόριο».

Τραμπ για Γάζα: Ο πόλεμος θα σταματήσει στο κοντινό μέλλον

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ εργάζεται για μια νέα συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων και κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, «που ελπίζουμε ότι θα πετύχει», σημειώνοντας ότι έχουν δεσμευτεί να απελευθερώσουν όλους τους ομήρους και να εξαλείψουν τη Χαμάς από τη Γάζα.

Δήλωσε επίσης ότι μίλησε με τον Τραμπ για το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου να μετακινηθούν οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι από τη Γάζα, ενώ αυτή ανασυγκροτείται, το οποίο ο Νετανιάχου χαρακτηρίζει «τολμηρό» όραμα.

Με τη σειρά του ο Τραμπ είπε ότι ο πόλεμος στη Γάζα θα σταματήσει στο «κοντινό μέλλον», ενώ τόνισε ότι ο Νετανιάχου εργάζεται πολύ σκληρά για την απελευθέρωση των ομήρων και ελπίζει ότι οι Ισραηλινοί εκτιμούν τις προσπάθειές του.

«Προσπαθούμε πολύ σκληρά να απελευθερώσουμε τους ομήρους. Προσβλέπουμε σε μια άλλη κατάπαυση του πυρός- θα δούμε τι θα συμβεί. Θέλουμε να βγάλουμε τους ομήρους έξω».

Τόνισε ότι «ο ισραηλινός λαός θέλει να φύγουν οι όμηροι. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, θέλουν να φύγουν οι όμηροι. Αυτός ο άνθρωπος εργάζεται πολύ σκληρά μαζί μας για να το πετύχουμε αυτό. Δεν ξέρω, ελπίζω να τον εκτιμούν γιατί είναι ένας σπουδαίος ηγέτης. Εργάζεται πολύ, πολύ σκληρά για τους ομήρους και για πολλά άλλα πράγματα... Είναι ένα δύσκολο μέρος στον κόσμο».

Νετανιάχου: «Έχω έναν καλό συνεργάτη».

Τραμπ: «Έχετε έναν καλό εταίρο, το ίδιο και εμείς».

Ο Τραμπ είπε ότι ο «έλεγχος και η ιδιοκτησία» της Λωρίδας της Γάζας από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν καλό πράγμα.

«Το να έχουμε μια δύναμη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες εκεί, που να ελέγχει και να κατέχει τη Λωρίδα της Γάζας θα ήταν καλό πράγμα», επανέλαβε.

Επιπλέον, δήλωσε ότι «δεν είναι ευτυχής» για τα συνεχιζόμενα χτυπήματα της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Δεν είμαι χαρούμενος για ό,τι συμβαίνει με τους βομβαρδισμούς, διότι βομβαρδίζουν σαν τρελοί αυτή τη στιγμή. Βομβαρδίζουν - δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί. Δεν είναι καλή κατάσταση», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν μετά από ερώτηση σχετικά με το γιατί το νέο του σχέδιο δασμών δεν περιλαμβάνει εισφορές στη Ρωσία. Ο πρόεδρος είπε ότι αυτό συμβαίνει «επειδή δεν κάνουμε δουλειές, ουσιαστικά ,με τη Ρωσία, επειδή βρίσκονται σε πόλεμο».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ συναντώνται με τη Ρωσία και την Ουκρανία «και πλησιάζουμε κατά κάποιον τρόπο», αν και δεν είπε αν αυτό σημαίνει κοντά σε κατάπαυση του πυρός.

