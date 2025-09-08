Απειλές Τραμπ για νέες κυρώσεις στη Ρωσία μετά άνευ προηγουμένου επιδρομή της στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή πως είναι έτοιμος να προχωρήσει στην επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, μετά την επιδρομή εύρους δίχως προηγούμενο που εξαπέλυσε τη νύχτα στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της οποίας επλήγη, για πρώτη φορά, η έδρα της κυβέρνησης στην πρωτεύουσα Κίεβο.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέο πακέτο οικονομικών κυρώσεων στη Μόσχα, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «ναι, είμαι».

«Δεν είμαι ικανοποιημένος. Δεν είμαι ικανοποιημένος με την κατάσταση στο σύνολό της», επέμεινε ο Τραμπ κατά την επιστροφή του στην πρωτεύουσα από τη Νέα Υόρκη όταν δημοσιογράφοι του απηύθυναν ερωτήματα για την επιδρομή. «Δεν είμαι διόλου ευτυχής για όσα γίνονται εκεί πέρα».

Στην έφοδο τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή εξαπολύθηκαν 810 drones και 13 πύραυλοι από τον ρωσικό στρατό εναντίον της ουκρανικής επικράτειας, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία. Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη τέτοια επιδρομή αφότου άρχισε ο πόλεμος την 24η Δεκεμβρίου 2022. Επλήγησαν διάφορες περιοχές και ανακοινώθηκαν συνολικά επτά θάνατοι από τις ουκρανικές αρχές.

Στο Κίεβο χτυπήθηκε για πρώτη φορά τμήμα του κτιρίου όπου την έδρα της η ουκρανική κυβέρνηση, στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Ο ρωσικός στρατός, όπως συνήθως, διαβεβαίωσε πως έπληξε μόνο «εγκαταστάσεις του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος και υποδομές μεταφορών».

Στο στόχαστρο μπήκαν εργοστάσια παραγωγής drones και στρατιωτικά αεροδρόμια στο ανατολικό, στο νότιο και στο κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας, καθώς και δυο βιομηχανίες στην περιφέρεια του Κιέβου, πάντα σύμφωνα με τη Μόσχα.

Η χώρα του υπολογίζει στη «σθεναρή αντίδραση των ΗΠΑ», τόνισε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για «δολοφονίες» αμάχων, για «ηθελημένο έγκλημα και παράταση του πολέμου».

Η πρωθυπουργός του Γιούλια Σβιριντένκο απαίτησε ο κόσμος να «αντιδράσει», όχι μόνο «με λόγια, αλλά με πράξεις»: «χρειάζεται να ενισχυθεί η πίεση των κυρώσεων, κυρίως στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο», ανέφερε, ζητώντας επίσης περισσότερα «όπλα» από τους συμμάχους της χώρας της.

Την Κυριακή, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ τόνισε πως η Ουάσιγκτον είναι «έτοιμη να αυξήσει την πίεση» στη Ρωσία, καλώντας τους Ευρωπαίους να κάνουν το ίδιο. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει απειλήσει να βάλει στο στόχαστρο χώρες που αγοράζουν ρωσικούς υδρογονάνθρακες για να υπονομεύσει τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Επέβαλε ήδη επιπρόσθετους δασμούς στην Ινδία εξαιτίας αυτού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι «πολύ δυσαρεστημένος» για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από κράτη μέλη της ΕΕ, είπε εξάλλου την Πέμπτη ο Ζελένσκι.

«Αν οι ΗΠΑ και η ΕΕ μπορέσουν να συμφωνήσουν για περαιτέρω κυρώσεις, για δασμούς σε χώρες που αγοράζουν το ρωσικό πετρέλαιο, η ρωσική οικονομία θα καταρρεύσει. Και αυτό θα οδηγήσει τον πρόεδρο (της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», εκτίμησε την Κυριακή ο Μπέσεντ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος Τραμπ είπε πως αναμένει Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσιγκτον σήμερα και αύριο Τρίτη για συνομιλίες.

Επανέλαβε ακόμη πως θα μιλήσει με τον Ρώσο ομόλογό του Πούτιν «σύντομα», κάτι που είχε πει αρχικά την περασμένη Πέμπτη.