Απειλές Νασράλα κατά Ισραήλ: Τα αντίποινα που υποσχεθήκαμε δεν έχουν έρθει ακόμη

Ευθείς απειλές προς το Ισραήλ εκτόξευσε με διάγγελμά του την Τρίτη ο αρχηγός της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, ανακοινώνοντας ότι η τρομοκρατική οργάνωση στοχεύει τώρα να χτυπήσει νέες ισραηλινές θέσεις, «βαθύτερα στη χώρα».

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο Ναρσάλα τόνισε ότι οι τελευταίες επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ «δεν έχουν καμία σχέση με τα αντίποινα του που υποσχεθήκαμε, τα οποία δεν έχουν έρθει ακόμη». Αναφερόμενος στον Φουάντ Σουκρ, τον ανώτερο διοικητή της οργάνωσης που εξουδετερώθηκε από το Ισραήλ, παραδέχτηκε ότι η οργάνωσή του υπέστη μεγάλη απώλεια, διαμηνύοντας ωστόσο ότι «αυτό δεν μας αποδυναμώνει ούτε μας κλονίζει».

Η εξουδετέρωση του αρχηγού της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια ήταν μεγάλο πλήγμα για τη Χαμάς και τον άξονα της αντίστασης, παραδέχθηκε ακόμα.

«Δεν θα επιτρέψουμε στον Νετανιάχου και τους Σιωνιστές να νικήσουν την αντίσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη» διεμήνυσε ο Νασράλα. «Οι Σιωνιστές θέλουν να σχηματιστεί ένα εβραϊκό κράτος στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας. Δεν τους νοιάζει αν ζουν Παλαιστίνιοι εκεί. Όλοι πρέπει να καταλάβουν τον μεγάλο κίνδυνο των εγκληματιών Σιωνιστών» πρόσθεσε.

Πολλαπλές προειδοποιήσεις για εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών ακούστηκαν στη Ναχαρίγια και την Άκρα στη Δυτική Γαλιλαία στο βόρειο Ισραήλ γύρω στις 12:21 μ.μ., την Τρίτη.

BREAKING: Casualties among Israeli settlers are reported as the resistance in southern Lebanon targets the Israeli settlement of Nahariya with rockets and drones. #Israel #Iran #Hezbollah #Russia #Bangladesh #جنوب_لبنان #إسرائيل pic.twitter.com/ezMbGgEB0y

Συναγερμοί ακούστηκαν επίσης στα κιμπούτζ Λοχαμέι Χαγκεταότ, Εβρόν και Ρέγκμπα.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας εκ των οποίων φέρεται να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Footage showing the moment that one of the Drones launched by Hezbollah from Southern Lebanon earlier, has Impacted near a Highway in Northwestern Israel. pic.twitter.com/neJ6yARvop