Απειλεί ο Ερντογάν το Ισραήλ: Αν ξαναρχίσετε τις μάχες στη Γάζα, το τίμημα θα είναι βαρύ

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απείλησε το Ισραήλ το βράδυ της Παρασκευής πως, σε περίπτωση που επαναληφθούν οι μάχες στη Γάζα, «θα υπάρξει βαρύ τίμημα», σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Ερντογάν, αξιοποίησε την καλή σχέση του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, για να εξασφαλίσει κεντρικό ρόλο δίπλα στην Αίγυπτο και το Κατάρ, ενώ με στόχο να αποκτήσει ερείσματα στη Γάζα είπε ότι «η Τουρκία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

«Είμαστε χαρούμενοι που οι αδελφοί μας στη Γάζα έχουν φτάσει σε αυτό το στάδιο και που η χαρά έχει επιστρέψει στα πρόσωπα των Παλαιστινίων. Κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να επιτύχουμε εκεχειρία στη Γάζα», ανέφερε και συνέχισε: «Ελπίζουμε ότι το Ισραήλ δεν θα επαναλάβει τα λάθη του και θα του σταθούμε εμπόδιο αν δεν τηρήσει τη συμφωνία στη Γάζα», αποκαλώντας την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμας «μαχητές της αντίστασης».

Η Τουρκία έχει συμμετάσχει στις διαμεσολαβητικές συνομιλίες για τη νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, καθώς και στον σχεδιασμό για την «επόμενη μέρα» του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, η Τουρκία σκοπεύει επίσης να συμμετάσχει σε μια «ομάδα εργασίας» που θα παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και την εκπλήρωση των ρητρών της.

Ένας ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε ξεχωριστά στο Reuters ότι η περιφερειακή δύναμη θα συμμετάσχει σε μια κοινή ομάδα εργασίας - μαζί με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και την Αίγυπτο - που συστάθηκε για τον εντοπισμό των σορών των νεκρών ομήρων στη Γάζα, των οποίων η τοποθεσία είναι άγνωστη.