Απάντηση Ζελένσκι σε Πούτιν για το κάλεσμα στη Μόσχα: Έλα στο Κίεβο, αν τολμάς

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε την ετοιμότητα της χώρας του να αναστείλει τα πλήγματα κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών, υπό την προϋπόθεση ότι και η Μόσχα θα συμφωνήσει να τηρήσει την πρόταση των ΗΠΑ για εκεχειρία διάρκειας μίας εβδομάδας, καθώς ο πόλεμος πλησιάζει το τέταρτο έτος του και οι μάχες συνεχίζονται.

«Εάν η Ρωσία δεν επιτεθεί στις ενεργειακές μας υποδομές – εγκαταστάσεις παραγωγής ή οποιαδήποτε άλλα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία – δεν θα επιτεθούμε στις δικές τους», τόνισε.

Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους στο Κίεβο, αργά το βράδυ της Πέμπτης, ο Ζελένσκι τόνισε: «Αν η Ρωσία δεν πλήξει την ενεργειακή μας υποδομή – μονάδες παραγωγής ή οποιοδήποτε άλλο ενεργειακό περιουσιακό στοιχείο - δεν θα πλήξουμε ούτε εμείς τη δική της. Θέλουμε να τερματίσουμε τον πόλεμο και είμαστε έτοιμοι για βήματα αποκλιμάκωσης».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε από τον Λευκό Οίκο ότι ζήτησε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσουν για μία εβδομάδα τα πλήγματα στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις, και ότι ο Ρώσος ηγέτης συμφώνησε. Ωστόσο, μέχρι στιγμής το Κρεμλίνο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα κάποια συμφωνία για αναστολή των επιθέσεων με πυραύλους και drones.

Οι επιθέσεις αυτές έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην ουκρανική ενεργειακή υποδομή, οδηγώντας σε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης εν μέσω ακραίων χειμερινών συνθηκών, επιβαρύνοντας περαιτέρω την καθημερινότητα των πολιτών.

Παράλληλα, απαντώντας σε πρόσκληση που του απηύθυνε συνεργάτης του Πούτιν για επίσκεψη στη Μόσχα, ο Ζελένσκι σχολίασε: «Μπορώ εξίσου να τον καλέσω στο Κίεβο, να έρθει εκείνος (ο Πούτιν). Τον προσκαλώ δημόσια, αν τολμά, φυσικά».

Δήλωσε ότι είναι έτοιμος για «οποιαδήποτε μορφή» συνόδου κορυφής των ηγετών, αλλά όχι μία που να διεξάγεται στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο «αδύνατο».

Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι δεν θα συναντηθεί με τον Πούτιν στη Λευκορωσία, μια χώρα με ισχυρούς δεσμούς με το Κρεμλίνο. «Είναι απολύτως αδύνατο για μένα να συναντηθώ με τον Πούτιν στη Μόσχα. Αυτό θα ήταν το ίδιο όπως να συναντηθώ με τον Πούτιν στο Κίεβο».

Η χώρα έτοιμη από τεχνικής πλευράς να ενταχθεί στην ΕΕ το 2027

Επίσης, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πιθανόν να αλλάξει η ημερομηνία ή η τοποθεσία όπου θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος των υπό την αιγίδα των ΗΠΑ συνομιλιών ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Κυριακή στο Αμπού Ντάμπι, αλλά ο Ζελένσκι είπε ότι δεν γνωρίζει πότε θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση.

"Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να είναι παρόντες στη συνάντηση όλοι με τους οποίους συμφωνήσαμε, γιατί όλοι αναμένουμε σχόλια", είπε στους δημοσιογράφους όπως έγινε σήμερα γνωστό από το γραφείο του.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη ότι οι απεσταλμένοι του Τραμπ, οι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι ήταν παρόντες στον προηγούμενο γύρο συνομιλιών, δεν θα συμμετάσχουν στη συνάντηση το σαββατοκύριακο στο Αμπού Ντάμπι.

"Αλλά πιθανόν να αλλάξουν η ημερομηνία ή η τοποθεσία--γιατί, κατά τη γνώμη μου, κάτι συμβαίνει στην κατάσταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και αυτές οι εξελίξεις πιθανόν να επηρεάσουν την ημερομηνία διεξαγωγής τους", πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε επίσης ότι η Ουκρανία θα είναι, από τεχνικής άποψης, έτοιμη να ενταχθεί στην ΕΕ το 2027, προσθέτοντας ότι η διασφάλιση της διαδικασίας 'fast track' για την ένταξή της στο μπλοκ είναι σημαντική για τις εγγυήσεις ασφαλείας μετά τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

"Από τεχνικής πλευράς θα είμαστε έτοιμοι το 2027", είπε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους προσθέτοντας ότι μέχρι το τέλος του 2026 η Ουκρανία θα έχει εφαρμόσει τα βασικά βήματα που απαιτούνται για την ένταξή της στην ΕΕ.

"Θα ήθελα", τόνισε ο Ζελένσκι, "να λάβει η Ουκρανία ένα σαφές χρονοδιάγραμμα", προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του είναι αφοσιωμένη στην πραγματοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων.