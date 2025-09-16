Δολοφονία Τσάρλι Κερκ

Στον Τάιλερ Ρόμπινσον απαγγέλθηκαν την Τρίτη επίσημα κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βαθμό κακουργήματος, για χρήση πυροβόλου όπλου με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό, για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, για παρεμπόδιση μαρτύρων και για τέλεση βίαιης πράξης παρουσία παιδιού.

«Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είναι μια αμερικανική τραγωδία», δήλωσε ο εισαγγελέας της Γιούτα, Τζεφ Γκρέι, σε απογευματινή συνέντευξη Τύπου.

«Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε ενώ ασκούσε ένα από τα πιο ιερά και αγαπημένα αμερικανικά δικαιώματα, τη θεμελιώδη βάση της δημοκρατικής μας δημοκρατίας: την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών και την αναζήτηση της αλήθειας, της κατανόησης και μιας πιο τέλειας ένωσης».

«Είναι επίσης ένα αδίκημα κατά του κράτους και κατά της ειρήνης και της ευημερίας των πολιτών της Γιούτα και όλων όσων επισκέπτονται εδώ», πρόσθεσε ο Γκρέι.

Σύμφωνα με το CNBC, ο εισαγγελέας ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει την επιβολή της θανατικής ποινής.

Ο Ρόμπινσον κρατείται χωρίς να έχει το δικαίωμα να αποφυλακιστεί με εγγύηση.

Είχε το όπλο κρυμμένο στο παντελόνι του όταν μπήκε στην πανεπιστημιούπολη

Επίσης, ο Τάιλερ Ρόμπινσον φέρεται να έκρυβε το όπλο της δολοφονίας στα παντελόνια του καθώς περπατούσε στην πανεπιστημιούπολη, γεγονός που, σύμφωνα με εισαγγελικό λειτουργό, προσέλκυσε την προσοχή των αρχών λόγω του «ασυνήθιστου τρόπου που περπατούσε».

«Καθώς προχωρούσε στην πανεπιστημιούπολη, περπατούσε ασυνήθιστα», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Γιούτα, Τζεφ Γκρέι, στους δημοσιογράφους.

«Ο ύποπτος περπατά με πολύ περιορισμένη κάμψη στο δεξί του πόδι, κάτι που συμφωνεί με το ότι ένα τουφέκι κρυβόταν στα παντελόνια του», προσθέτει.

Η μητέρα του Ρόμπινσον τον αναγνώρισε από εικόνα ασφαλείας

Η μητέρα του υπόπτου Τάιλερ Ρόμπινσον τον αναγνώρισε από φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές, δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Γιούτα, Τζεφ Γκρέι, όπως αναφέρει το Reuters.

Όταν η μητέρα τον ρώτησε σχετικά, ο Ρόμπινσον φέρεται να της απάντησε ότι βρισκόταν στο σπίτι άρρωστος, ανέφερε ο Γκρέι σε συνέντευξη Τύπου.

«Η μητέρα του Ρόμπινσον εξέφρασε ανησυχία στον σύζυγό της ότι ο ύποπτος δράστης έμοιαζε με τον Ρόμπινσον. Ο πατέρας συμφώνησε», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Ρόμπινσον, μαζί με τους γονείς του και έναν οικογενειακό φίλο, μετέβη στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσινγκτον για να παραδοθεί.

Η μητέρα του ανέφερε στις αρχές ότι τον τελευταίο χρόνο ο Ρόμπινσον είχε γίνει «πιο πολιτικοποιημένος και είχε αρχίσει να γέρνει προς τα αριστερά, υποστηρίζοντας περισσότερο τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και των τρανς».

Ο Γκρέι πρόσθεσε ότι η μητέρα είπε επίσης πως ο γιος της είχε αρχίσει να βγαίνει με τη συγκάτοικό του, η οποία «βρισκόταν σε διαδικασία αλλαγής φύλου».

Η συνομιλία του Ρόμπινσον μετά τον συγκάτοικό του μετά τη δολοφονία του Κερκ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, η αστυνομία ανέκρινε τον συγκάτοικο του Ρόμπινσον, που ο εισαγγελέας περιέγραψε ως «βιολογικό άνδρα που είχε ρομαντική σχέση» με τον ύποπτο.

Ο συγκάτοικος είπε στην αστυνομία ότι έλαβε μηνύματα από τον Ρόμπινσον και τα παρέδωσε στην αστυνομία, είπε Γκρέι.

«Ο συγκάτοικος έλαβε ένα μήνυμα κειμένου από τον Ρόμπινσον που έλεγε: “Άσε ό,τι κάνεις. Κοίτα κάτω από το πληκτρολόγιό μου”. Ο συγκάτοικος κοίταξε κάτω από το πληκτρολόγιο και βρήκε ένα σημείωμα που έλεγε: “Είχα την ευκαιρία να σκοτώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την εκμεταλλευτώ”».

Η αστυνομία βρήκε μια φωτογραφία αυτού του σημειώματος, είπε ο Γκρέι.

Δείτε τα μηνύματα που έστειλε ο Ρόμπινσον: