Άντριου: Του αφαιρείται και ο στρατιωτικός τίτλος - Μετακομίζει σε βίλα στο Άμπου Ντάμπι

Η βρετανική κυβέρνηση σκοπεύει να αφαιρέσει από τον Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ τον τελευταίο του τιμητικό στρατιωτικό τίτλο, έπειτα από εντολή του βασιλιά Καρόλου, όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι.

Ο Τζον Χίλι είπε στην τηλεόραση του BBC ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για την αφαίρεση της θέσης του Άντριου ως υποναυάρχου στο Βρετανικό Ναυτικό και ότι ο Κάρολος «έχει υποδείξει ότι αυτό επιθυμεί».

Ο Άντριου, που έχασε τον τίτλο του πρίγκιπα την Πέμπτη, διατηρούσε μέχρι τώρα τον βαθμό του αντιναυάρχου (Vice Admiral) στο Βασιλικό Ναυτικό, τον οποίο είχε κρατήσει μετά την παραίτησή του από άλλα στρατιωτικά αξιώματα το 2022. Ο πρώην ήρωας πολέμου και πρίγκιπας, με 22ετή καριέρα στο ναυτικό και συμμετοχή ως πιλότος ελικοπτέρου στον Πόλεμο των Φόκλαντ, έχει υποστεί βαριά πτώση κύρους τα τελευταία χρόνια.

Η πρόσφατη απώλεια όλων των βασιλικών του τίτλων και προνομίων ήρθε μετά από μήνες πιέσεων για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Άντριου αρνείται οποιαδήποτε παρανομία. Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Valentine Low δήλωσε στο BBC ότι η απώλεια του τελευταίου στρατιωτικού του τίτλου θα είναι «βαρύ πλήγμα» για τον Άντριου, σημειώνοντας πως «οι γαλαζοαίματοι, και ιδιαίτερα ο Άντριου, είναι πολύ υπερήφανοι για τους στρατιωτικούς τους τίτλους».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, πάντως, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, συμμαθητής του Άντριου στο Gordonstoun School, δείχνει διάθεση να του προσφέρει μία παραθαλάσσια κατοικία αξίας 10.000.000 ευρώ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μάλιστα έχει δώσει εντολή για ανακαίνιση προκειμένου εν ευθέτω χρόνω να μετακομίσει σε αυτή ο έκπτωτος πρίγκιπας.

Η έξι επιπέδων βίλα διαθέτει κινηματογραφική αίθουσα, εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο και ευρύχωρη κουζίνα στελεχωμένη από σεφ υψηλής γαστρονομίας. Οι διακόπτες, οι λάμπες και οι βρύσες είναι επενδεδυμένοι με χρυσό, ενώ τα πατώματα και τα μπάνια είναι καλυμμένα με πολυτελές μάρμαρο.











