Αντίποινα της Ευρώπης κατά των ΗΠΑ αν βάλει δασμούς για τη Γροιλανδία: Τι λένε Μακρόν, Μελόνι και Βέμπερ

Έτοιμοι να απαντήσουν δηλώνουν πως είναι οι Ευρωπαίοι ηγέτες στις δασμολογικές απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στις χώρες της ΕΕ που αντιτίθενται στο σχέδιό του για την προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν προτίθεται να ζητήσει, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού που δίνει τη δυνατότητα στις Βρυξέλλες να λαμβάνουν οικονομικού χαρακτήρα αντίποινα κατά τρίτων κρατών που ασκούν οικονομικές πιέσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ για να επηρεάζουν τις πολιτικές τους αποφάσεις.

Αυτό ανέφεραν την Κυριακή κύκλοι προσκείμενοι στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, οι οποίοι σημείωναν ότι καθόλη τη διάρκεια της ημέρας ο Γάλλος πρόεδρος θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους Ευρωπαίους ομολόγους του "με στόχο τον συντονισμό της ευρωπαϊκής απάντησης στις απαράδεκτες δασμολογικές απειλές του Αμερικανού προέδρου Τραμπ".

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως η αμερικανική προσέγγιση των πραγμάτων θέτει το ερωτήματα αναφορικά με την εγκυρότητα της συμφωνίας για τους δασμούς στην οποία κατέληξαν το περασμένο καλοκαίρι η ΕΕ και οι ΗΠΑ.

Τέλος, γαλλικές διπλωματικές πηγές σημειώνουν πως για την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιποίνων δεν απαιτείται ομοφωνία των κρατών μελών - αλλά ειδική πλειοψηφία, και ότι μέσω αυτού του μηχανισμού μπορούν να υιοθετηθούν αποφάσεις σχετικές με επενδυτικού χαρακτήρα σχέδια, όπως και με τη συμμετοχή εταιρειών τρίτων κρατών στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικών προμηθειών.

Μελόνι: Δεν συμμερίζομαι την κίνηση των ΗΠΑ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Σεούλ, στη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι των ευρωπαϊκών χωρών που απέστειλαν στρατιώτες τους στη Γροιλανδία.

«Η πρόβλεψη να αυξηθούν οι δασμοί σε βάρος των χωρών που επέλεξαν να συμβάλουν στην ασφάλεια της Γροιλανδίας είναι λανθασμένη, δεν τη συμμερίζομαι», δήλωσε η Μελόνι.

Τόνισε, παράλληλα, ότι τις τελευταίες ώρες είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο και ότι «υπήρξε ένα πρόβλημα κατανόησης τις πρωτοβουλίας ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, η οποία δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως αντιαμερικανική». «Πρέπει να ξαναρχίσει ο διάλογος και να αποφευχθεί κορύφωση της έντασης», είπε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι η χώρα της είναι έτοιμη να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για την Γάζα «διαδραματίζοντας ρόλο κύριας σημασίας» και «συμβάλλοντας στον καθορισμό του ειρηνευτικού σχεδίου».

Βέμπερ: Αν ο Τραμπ πάει σε δασμούς, άκυρη η εμπορική συμφωνία

Την ίδια ώρα ο Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής του ΕΛΚ, ανέφερε πως αν ο Τραμπ πραγματοποιήσει την απειλή με τους δασμούς, τότε δεν θα επικυρωθεί η συμφωνία του περασμένου Ιουλίου για το εμπόριο, την οποία είχαν υπογράψει στη Σκωτία Τραμπ και Φον ντερ Λάιεν.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εγκρίνει τη συμφωνία υπό τις παρούσες συνθήκες, επικαλούμενος τις απειλές του Τραμπ που σχετίζονται με τη Γροιλανδία. Οι μηδενικοί δασμοί στα αμερικανικά προϊόντα δεν μπορούν να εφαρμοστούν όσο συνεχίζεται η πολιτική πίεση από την Ουάσινγκτον» τόνισε.

Αν και μέχρι πρότινος το ΕΛΚ εμφανιζόταν επιφυλακτικό απέναντι σε ένα «πάγωμα» της συμφωνίας, πλέον συντάσσεται με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου -τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, τους Renew και τους Πράσινους- που ζητούν αναστολή της διαδικασίας επικύρωσης. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να επιβεβαιώσουν επισήμως την απόφαση αυτή σε συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα.

Έτοιμη για αντίποινα η Ευρώπη

Παράλληλα, εντείνεται η συζήτηση για τη χρήση του λεγόμενου εμπορικού «μπαζούκα» της ΕΕ, δηλαδή του Μέσου Αντι-Εξαναγκασμού. Πρόκειται για ένα εργαλείο που επιτρέπει την επιβολή στοχευμένων αντιμέτρων σε χώρες που χρησιμοποιούν το εμπόριο ως μοχλό πολιτικής πίεσης. Μεταξύ των πιθανών μέτρων περιλαμβάνονται περιορισμοί στις επενδύσεις, στην πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις και στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αρκετοί ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προετοιμαστεί για αντίποινα, εάν οι απειλές της Ουάσινγκτον υλοποιηθούν. Ωστόσο, η τελική απόφαση για την ενεργοποίηση του Μέσου Αντι-Εξαναγκασμού ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απαιτεί τη στήριξη ειδικής πλειοψηφίας των κρατών-μελών, κάτι που παραμένει αβέβαιο λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων εντός της Ένωσης.