Αντιπαράθεση Μασκ με Wikipedia: Προστέθηκε στη βιογραφία του αναφορά για «ναζιστικό χαιρετισμό»

Δεν διστάζει να δείξει την ενόχλησή του ο Ίλον Μασκ κάθε φορά που γίνεται αντικείμενο αρνητικού σχολιασμού σε άλλες πλατφόρμες. Αυτήν τη φορά, τα «έβαλε» με τη Wikipedia, διότι στη σελίδα που είναι αφιερωμένη στο πρόσωπό του, γίνεται πλέον στην αμφιλεγόμενη χειρονομία που έκανε στην τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ που θεωρήθηκε ναζιστικός χαιρετισμός.

Από την πλευρά του, όμως ο Τζίμι Γουέιλς, ιδρυτής της διάσημης διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας, τόνισε ότι δεν θα εκφοβιστεί, ενώ δήλωσε υπέρμαχος της ουδετερότητας και των διασταυρωμένων στοιχείων.

«Στόχος της Wikipedia είναι να επιτρέψει στους συντάκτες της να δημιουργούν περιεχόμενο ξεκάθαρο, το οποίο θα αναγνωρίζει τις υπάρχουσες διαφορετικές απόψεις, παρά την άνοδο των αισθημάτων διχασμού, του οπαδικού πνεύματος, των πολιτισμικών πολέμων και όλων αυτών», εξήγησε τον Δεκέμβριο σε συνέντευξή του στο Intelligencer.

Από την Τετάρτη η χειρονομία αυτή που θυμίζει ναζιστικό χαιρετισμό και στάθηκε η αφορμή για να ξεσοάσει αυτή η αντιπαράθεση, που έχει αποτελέσει αντικείμενο σχολίων στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, έχει προστεθεί στη βιογραφία του Μασκ στη Wikipedia, όπως και στη σελίδα που αφορά τον ναζιστικό χαιρετισμό.

Στη σελίδα του Μασκ διευκρινίζεται ότι η χειρονομία «θεωρήθηκε από έναν αριθμό παρατηρητών ναζιστικός χαιρετισμός», όμως προσθέτει πως ο δισεκατομμυριούχος το αρνήθηκε.

Αυτό δεν εμπόδισε τον Μασκ να κατηγορήσει τη Wikipedia ότι επαναλαμβάνει «την προπαγάνδα» των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, έναν από τους αγαπημένους του στόχους. Ζήτησε μάλιστα από τους υποστηρικτές του να πάψουν να κάνουν δωρεές στη Wikipedia.

«Γεγονότα και όχι προπαγάνδα», απάντησε ο Γουέιλς στο Χ. «Ο Ίλον δεν είναι χαρούμενος που η Wikipedia δεν είναι προς πώληση», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην εξαγορά το 2022 του Χ από τον δισεκατομμυριούχο προς 44 δισ. δολάρια.

Is there anything you consider inaccurate in that description? It's true you did the gesture (twice) and that people did compare it to a Nazi salute (many people) and it's true that you denied it had any meaning.



That isn't MSM propaganda. That's fact. Every element of it.