Επικριτικός ο Μασκ για το Stargate: «Δεν έχουν τα χρήματα» - Τι απάντησε ο Λευκός Οίκος

Επικριτικός εμφανίστηκε ο Ίλον Μασκ αναφορικά με τη νέα επένδυσή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ύψους 500 δισ. δολαρίων σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη (22/01) το νέο πρόγραμμα «Stargate», το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις ύψοτς 500 δισ. δολαρίων σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης στις ΗΠΑ με τη συμμετοχή της ειδικής στο «υπολογιστικό νέφος» (cloud) της εταιρείας Oracle, του ιαπωνικού επενδευτικού «κολοσσού» SoftBank και της start-up εταιρείας Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης OpenAI.

«Είναι πολλά τα χρήματα και άνθρωποι υψηλής ποιότητας», είπε ο Τραμπ, αποκαλώντας την πρωτοβουλία «μια ηχηρή δήλωση εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της Αμερικής», παρουσία των κεφαλών της SoftBank, της OpenAI και της Oracle.

Ωστόσο, από την πλευρά του ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του X, της Τesla και της SpaceX έσπευσε να σχολιάσει αρνητικά και να διατυπώσει τις αμφιβολίες του για το εγχείρημα του Τραμπ, γράφοντας στην πλατφόρμα Χ ότι «στην πραγματικότητα δεν έχουν λεφτά».

Και συνέχισε υποστηρίζοντας ότι «η Softbank έχει διασφαλίσει πολύ λιγότερα από 10 δισ. δολ.», κάτι που όπως επεσήμανε το γνωρίζει «από καλή πηγή».

Ίσως αυτό το σχόλιο του Ίλον Μασκ στο εγχείρημα του προέδρου των ΗΠΑ να είναι η αρχή μιας πρώτης αντιπαράθεσης ανάμεσά τους. Ωστόσο, όπως αναφέρει το CNN, ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Μασκ επιτίθεται σε μια πρωτοβουλία της OpenAI, αφού διαφωνεί εδώ και καιρό με τον ιδρυτή της, Σαμ Άλτμαν και μάλιστα έχουν πάει στα δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Μασκ, ο οποίος έχει πει ότι «δεν εμπιστεύεται» τον Άλτμαν, ισχυρίζεται στη μήνυσή του ότι το ChatGPT της OpenAI έχει εγκαταλείψει την αρχική του μη κερδοσκοπική αποστολή διατηρώντας μερικές από τις πιο προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για ιδιώτες πελάτες.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ απέρριψε τα σχόλια του Μασκ, σημειώνοντας σε συνέντευξή του στο Fox News ότι «ο αμερικανικός λαός πρέπει να λάβει υπόψη του τον πρόεδρο Τραμπ και τα λόγια αυτών των CEOs – αυτές οι επενδύσεις έρχονται στη σπουδαία χώρα μας και μαζί τους έρχονται και οι αμερικανικές θέσεις εργασίας».

Οι εταιρείες που εμπλέκονται στο εγχείρημα Stargate δεν έχουν αποκαλύψει πώς θα το χρηματοδοτήσουν, αλλά δεν χρειάζεται να έχουν ίδια κεφάλαια, αφού μπορούν να δανειστούν από τις αγορές, ή να προσελκύσουν συν-επενδυτές.

Άμεσα αντανακλαστικά έδειξε ο Σαμ Άλτμαν που απάντησε μέσω X απευθείας στον Μασκ για τον ισχυρισμό του κάνοντας λόγο για «λάθος, όπως σίγουρα γνωρίζετε. Θέλετε να έρθετε να επισκεφτείτε τις πρώτες εγκαταστάσεις, που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη; Αυτό [το πρότζεκτ] είναι υπέροχο για τη χώρα. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που είναι υπέροχο για τη χώρα δεν είναι πάντα το βέλτιστο για τις εταιρείες σας, αλλά στο νέο σας ρόλο ελπίζω ότι θα βάλετε (την Αμερική) πρώτα».

