Αντιμέτωπος με πρόκληση ηγεσίας τη Δευτέρα ο Ισίμπα

Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος της Ιαπωνίας θα ψηφίσουν τη Δευτέρα για το αν θα διεξαχθούν έκτακτες εκλογές για την ηγεσία, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απομάκρυνση του αμφισβητούμενου πρωθυπουργού, Σιγκέρου Ισίμπα, και να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Αυτό αναφέρει το Reuters, σημειώνοντας ότι η ανησυχία για την πολιτική αβεβαιότητα οδήγησε σε πώληση του γιεν και των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων (JGB) αυτή την εβδομάδα, με την απόδοση των 30ετών ομολόγων να φτάνει σε ιστορικό υψηλό την Τετάρτη.

Ενώ η πολιτική παράλυση γύρω από μια τέτοια ψηφοφορία θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση μιας οικονομίας που έχει πληγεί από τους αμερικανικούς δασμούς, οι αγορές εστιάζουν περισσότερο στην πιθανότητα αντικατάστασης του Ισίμπα από έναν υποστηρικτή της χαλαρότερης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, όπως η Σανάε Τακάιτσι, η οποία έχει επικρίνει τις αυξήσεις των επιτοκίων της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

«Η κυρίαρχη πρόβλεψη της αγοράς είναι ότι το LDP θα διεξάγει εκλογές για την ηγεσία του και ότι ο Ισίμπα, γνωστός ως «γεράκι» της δημοσιονομικής πολιτικής, θα χάσει τη θέση του», δήλωσε ανώτερος στρατηγικός αναλυτής της Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

«Πιθανότατα θα δούμε περαιτέρω πωλήσεις ιαπωνικών κρατικών ομολόγων, καθώς όποιος διαδεχθεί τον Ισίμπα θα είναι πιθανώς πιο ανοιχτός σε μια χαλαρότερη δημοσιονομική πολιτική από αυτόν».

Ο Ισίμπα αρνήθηκε τις εκκλήσεις από το εσωτερικό του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) να παραιτηθεί και να αναλάβει την ευθύνη για την ήττα του κόμματος στις εκλογές της άνω βουλής τον Ιούλιο.

Ωστόσο, η παραμονή του στην εξουσία έχει γίνει όλο και πιο δύσκολη για τον ίδιο. Έχοντας χάσει την πλειοψηφία και στις δύο βουλές, η κυβερνητική του συμμαχία χρειάζεται την υποστήριξη της αντιπολίτευσης για να περάσει νομοθεσία.

Φοβούμενοι να συνδεθούν με τον μη δημοφιλή πρωθυπουργό, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν να συνεργαστούν. Ακόμη και ορισμένα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Ισίμπα ζητούν τώρα την εκλογή νέου ηγέτη του κόμματος.

Οι κανόνες του κόμματος απαιτούν τουλάχιστον το ήμισυ των μελών του LDP να ζητήσουν τη διεξαγωγή εκλογών, οι οποίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αυτό το μήνα ή τον Οκτώβριο.

Μια τέτοια αναμέτρηση θα μπορούσε να καθυστερήσει την ψήφιση από το κοινοβούλιο ενός αναμενόμενου συμπληρωματικού προϋπολογισμού που αποσκοπεί στην άμβλυνση των επιπτώσεων της αύξησης του κόστους διαβίωσης στις οικογένειες.

Πακέτο οικονομικής στήριξης

Ο Ισίμπα δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι σχεδιάζει να καταρτίσει αυτό το φθινόπωρο ένα πακέτο μέτρων για τη στήριξη της οικονομίας. Όταν ρωτήθηκε αν θα παραιτηθεί, απάντησε: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η κυβέρνησή μου θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς το κοινό».

Η Eurasia Group έδωσε πιθανότητες 60% ότι ο Ισίμπα δεν θα επιβιώσει.

«Η κακή απόδοση του Ισίμπα ως ηγέτη του κόμματος στις εκλογές της κάτω και της άνω βουλής και τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης του πρώην πρωθυπουργού Τάρο Άσο ότι θα υποστηρίξει τις έκτακτες εκλογές, έχουν στρέψει την κατάσταση εναντίον του Ισίμπα», δήλωσε ο διευθυντής της Eurasia για την Ιαπωνία και το εμπόριο στην Ασία.

Αυτό στρέφει την προσοχή στον πιθανό διάδοχό του.

Αν και το LDP δεν διαθέτει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, ο ηγέτης του θα εξακολουθεί να είναι ο φαβορί για να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός, λόγω της κατακερματισμένης αντιπολίτευσης.

Η επιλογή αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο το μέγεθος των δημοσιονομικών κινήτρων, αλλά και το χρονοδιάγραμμα της επόμενης αύξησης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με αναλυτές.

Στους επικρατέστερους υποψηφίους συγκαταλέγεται ο 44χρονος Σιντζίρο Κοϊζούμι, ένας χαρισματικός υπουργός Γεωργίας που είναι δημοφιλής στο κοινό, αλλά του οποίου οι απόψεις για την οικονομική πολιτική είναι άγνωστες.

Η Τακαΐτσι, που εκπροσωπεί τη δεξιά πτέρυγα του LDP, θεωρείται επίσης από ορισμένους αναλυτές ως ισχυρή υποψήφια για να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας. Έχασε τον αγώνα για την ηγεσία τον Σεπτέμβριο από τον Ισχάμπα σε έναν δεύτερο γύρο ψηφοφορίας.

Ενώ αναμένεται να συμμετάσχουν στην κούρσα και άλλοι υποψήφιοι, η Τακαΐτσι ξεχωρίζει για την έντονη αντίθεσή της στις αυξήσεις των επιτοκίων της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BOJ) και τις εκκλήσεις της για αύξηση των δαπανών προκειμένου να στηριχθεί η εύθραυστη οικονομία.

Μετά τη λήξη ενός δεκαετούς προγράμματος μαζικών κινήτρων πέρυσι, η BOJ αύξησε τα επιτόκια στο 0,5% τον Ιανουάριο, με την άποψη ότι η Ιαπωνία βρισκόταν στο κατώφλι της βιώσιμης επίτευξης του στόχου της για πληθωρισμό 2%.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει ξανά τα επιτόκια φέτος, με ορισμένους να στοιχηματίζουν σε αύξηση τον Οκτώβριο.