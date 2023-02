Σεισμός στην Τουρκία

Ο πύργος του ρολογιού του Αντιγιαμάν που στέκεται ακόμα όρθιος αναδείχθηκε σε εμβληματική εικόνα μετά τον καταστροφικό σεισμό της περασμένης εβδομάδας, αφού πάγωσε ακριβώς στις 04:17 τοπική ώρα, τη στιγμή που σημειώθηκε η πρώτη δόνηση.

Αυτή η άλλοτε πολυσύχναστη τουρκική πόλη, η οποία βρίσκεται κοντά στο ρήγμα της Ανατολικής Ανατολίας, καταστράφηκε από τους δίδυμους σεισμούς και τους χιλιάδες μετασεισμούς που ισοπέδωσαν το ένα κτίριο μετά το άλλο στις 6 Φεβρουαρίου, παγιδεύοντας χιλιάδες κατοίκους που κοιμόντουσαν εκείνη τη στιγμή.

A clock tower located on Ataturk Boulevard in SE Adiyaman stops at 4.17 a.m. (0117GMT), the exact time when 7.7 magnitude earthquakes hit multiple provinces of Türkiye



