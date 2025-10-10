Αξιωματούχος Χαμάς: Χωρίς την παρέμβαση Τραμπ δεν θα υπήρχε ειρήνη στη Γάζα

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Μπάσεμ Ναΐμ, απέδωσε την επίτευξη της ειρήνης στη Γάζα στην άμεση παρέμβαση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο και ευχαρίστησε δημόσια για τον ρόλο του στη διαμεσολάβηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

Σε συνέντευξή του στο Sky News, ο Ναΐμ υπογράμμισε ότι η εκεχειρία «δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την προσωπική εμπλοκή του προέδρου Τραμπ».

Όπως εξήγησε, ο Αμερικανός ηγέτης άσκησε έντονες πιέσεις, προκειμένου να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, συμβάλλοντας καθοριστικά στον τερματισμό των συγκρούσεων.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Τραμπ θα συνεχίσει να ασκεί επιρροή προς την κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας, επισημαίνοντας πως «χωρίς την προσωπική του παρέμβαση, δεν θα είχαμε δει το τέλος του πολέμου».

«Τον ευχαριστούμε για τις προσωπικές του προσπάθειες και για την πίεση που άσκησε στον Νετανιάχου, ώστε να σταματήσει αυτή η σφαγή», κατέληξε ο Ναΐμ, αποδίδοντας στον Αμερικανό πρόεδρο τον καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός.

Ακόμα ο Ναΐμ αναφέρθηκε και στις αναφορές για τον Τόνι Μπλερ, να διαδραματίσει οποιονδήποτε ρόλο στο μέλλον της Γάζας, λέγοντας: «Όσον αφορά τον Τόνι Μπλερ, δυστυχώς, εμείς οι Παλαιστίνιοι, οι Άραβες και οι Μουσουλμάνοι και ίσως και άλλοι σε όλο τον κόσμο έχουμε κακές αναμνήσεις από αυτόν».

Σύμφωνα με τα σχέδια του κ. Τραμπ, ο Σερ Τόνι θα αποτελούσε μέρος ενός διεθνούς εποπτικού φορέα.