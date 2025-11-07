Ανώτατο δικαστήριο στην Ινδία: Ο πιλότος της Air India δεν φέρει ευθύνη για την συντριβή του αεροσκάφους

Η προκαταρκτική έκθεση για τη συντριβή της Air India, στην οποία σκοτώθηκαν 260 άτομα τον Ιούνιο, δεν υπονοεί τίποτα εναντίον του κυβερνήτη, αλλά θα εξετάσει την αίτηση του πατέρα του πιλότου στις 10 Νοεμβρίου για ανεξάρτητη έρευνα. Αυτό δήλωσε σήμερα Παρασκευή το ανώτατο δικαστήριο της Ινδίας.

Σύμφωνα με το Reuters, η αίτηση του 91χρονου Pushkar Raj Sabharwal για διερεύνηση από μια επιτροπή αεροπορικών εμπειρογνωμόνων, με επικεφαλής έναν συνταξιούχο δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου, ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την κριτική που άσκησε στην κυβερνητική έρευνα.

Είπε ότι δύο αξιωματούχοι του Γραφείου Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Ινδίας που τον επισκέφτηκαν υπαινίχθηκαν ότι ο γιος του, ο πιλότος Sumeet Sabharwal, έκοψε την τροφοδοσία καυσίμου στον κινητήρα του αεροσκάφους μετά την απογείωση.

Η κυβέρνηση αρνήθηκε τις κατηγορίες αυτές, χαρακτηρίζοντας την έρευνα «πολύ καθαρή» και «πολύ διεξοδική».

Υπενθυμίζεται ότι ο οργανισμός διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων της Ινδίας δημοσίευσε μια ενδιάμεση έκθεση νωρίτερα φέτος, στην οποία ανέφερε ότι οι διακόπτες καυσίμου του αεροσκάφους είχαν μετακινηθεί σχεδόν ταυτόχρονα από τη θέση λειτουργίας στη θέση διακοπής αμέσως μετά την απογείωση.