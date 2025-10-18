Ανοίγει ξανά τη Δευτέρα το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα στη Γάζα με την Αίγυπτο θα ξανανοίξει τη Δευτέρα, ανακοίνωσε το Σάββατο η πρεσβεία της Παλαιστίνης στην Αίγυπτο, σχεδόν μία εβδομάδα μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Το πέρασμα, που παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστό από τον Μάιο του 2024, θα επιτρέψει στους Παλαιστίνιους που διαμένουν στην Αίγυπτο να επιστρέψουν στη Γάζα, ανέφερε η πρεσβεία σε ανακοίνωσή της. Δεν διευκρίνισε εάν θα επιτραπεί επίσης η διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας από το πέρασμα.

Από την αμερικανικής μεσολάβησης παύση των εχθροπραξιών έπειτα από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου, περίπου 560 μετρικοί τόνοι τροφίμων εισέρχονται καθημερινά στη Λωρίδα της Γάζας κατά μέσο όρο.

Το πέρασμα είχε κλείσει για τη βοήθεια μετά την κατάληψη της παλαιστινιακής πλευράς από τον ισραηλινό στρατό τον Μάιο του 2024, αλλά άνοιξε προσωρινά στις αρχές του 2025 κατά τη διάρκεια μιας βραχύβιας εκεχειρίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου ότι επεκτείνει τα μέτρα για την είσοδο περισσότερης βοήθειας στη Γάζα. Ωστόσο, η παλαιστινιακή πλευρά του περάσματος της Ράφα παρέμεινε κλειστή, πράγμα που σήμαινε ότι οι αποστολές βοήθειας διοχετεύονταν μέσω του ισραηλινού περάσματος Κερέμ Σαλόμ, περίπου 3 χιλιόμετρα (2 μίλια) νοτιότερα.