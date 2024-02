Μεσανατολικό

Πάνω από το μισό του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας βρίσκεται κυριολεκτικά στοιβαγμένο στη Ράφα αφού 1,3 εκατ. άνθρωποι κατέφυγαν στην πόλη, όπου ο στρατός του Ισραήλ ετοιμάζεται να εξαπολύσει επιχείρηση ευρείας κλίμακας, την ώρα που ξεκινά στο Κάιρο νέος κύκλος συνομιλιών για την ενδεχόμενη κήρυξη ανακωχής.

Στο Ισραήλ ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Άντονι Μπλίκεν θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, έπειτα από τις χωριστές συνομιλίες που είχε χθες με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Η συνάντηση αυτή θα σημάνει όπως όλα δείχνουν και το τέλος της περιοδείας του.

Να προετοιμαστούν για να εισέλθουν στην πόλη Ράφα, στη Γάζα, έδωσε εντολή στα ισραηλινά στρατεύματα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Israel's Netanyahu orders troops to prepare to enter the overcrowded Gazan city of Rafah.



