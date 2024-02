Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στις IDF να προετοιμαστούν για είσοδο στη Ράφα της Γάζας

Να προετοιμαστούν για να εισέλθουν στην πόλη Ράφα, στη Γάζα, έδωσε εντολή στα ισραηλινά στρατεύματα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Όπως αναφέρει, η εντολή αυτή πραγματοποιείται την ώρα που έχει ξεκινήσει νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ - Χαμάς, στο Κάιρο, με στόχο να υπάρξει εκεχειρία, με τις μέχρι στιγμής εξελίξεις να μην οδηγούν σε αισιόδοξες προβλέψεις, καθώς η τρομοκρατική οργάνωση προβάλλει «απαράδεκτες απαιτήσεις» σύμφωνα και με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μπλίνκεν.

