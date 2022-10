Ανησυχία για το ρωσικό «πάγωμα» της συμφωνίας για τα σιτηρά

Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει η απόφαση της Ρωσίας να αποχωρήσει από τη συμφωνία για τα σιτηρά, ως αντίποινα για την υποστήριξη της Δύσης στην Ουκρανία. Η Μόσχα κατηγορεί τους Ουκρανούς ότι επιτέθηκαν με drones, με τη βοήθεια Βρετανών «ειδικών», στον στόλο της ανοιχτά της Κριμαίας και τη Βρετανία ότι ευθύνεται για τις εκρήξεις στους Nord Stream. Το βέβαιο είναι ότι με την κίνησή του αυτή το Κρεμλίνο επαναφέρει το «μαύρο σύννεφο» της αύξησης των τιμών των τροφίμων και της επισιτιστικής κρίσης πάνω από τον πλανήτη.

Η Ρωσία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αναστέλλει τη συμμετοχή της στη συμφωνία εξαγωγής ουκρανικών σιτηρών, που είχε υπογραφεί με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ στην Κωνσταντινούπολη τον περασμένο Ιούλιο, καταγγέλλοντας επίθεση με ουκρανικά drones εναντίον του στόλου της στην Κριμαία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν με 16 drones στον Στόλο της Μαύρης Θάλασσας, κοντά στη Σεβαστούπολη, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας, το Σάββατο. Και υποστήριξε πως «ειδικοί» του Βρετανικού Ναυτικού βοήθησαν στον συντονισμό της «τρομοκρατικής» επίθεσης.

Cotton in temporarily occupied Sevastopol. According to various sources, the explosions damaged several ships of the Russian Black Sea Fleet. They say that among them is the frigate "Admiral Makarov", which became the flagship after the loss of the "Moscow" by the Russians. pic.twitter.com/UqYSCAqD9c