Ανησυχία φαίνεται πως προκαλούν στην Ευρώπη, οι κινήσεις ρωσικών κατασκοπευτικών δορυφόρων, οι οποίοι φέρονται να έχουν υποκλέψει τις επικοινωνίες τουλάχιστον δώδεκα κρίσιμων ευρωπαϊκών δορυφόρων.

Σύμφωνα με τους Financial Times, τα ρωσικά διαστημικά οχήματα Luch-1 και Luch-2 ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να συλλέγουν ευαίσθητες πληροφορίες, αλλά και να επηρεάζουν την τροχιά δορυφόρων, ακόμη και να προκαλέσουν την καταστροφή τους.

Στενή παρακολούθηση ευρωπαϊκών δορυφόρων

Τα δύο ρωσικά σκάφη παρακολουθούν συστηματικά ευρωπαϊκούς γεωστατικούς δορυφόρους τα τελευταία τρία χρόνια, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Ρωσίας και Δύσης μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Από την εκτόξευσή του το 2023, το Luch-2 έχει προσεγγίσει τουλάχιστον 17 ευρωπαϊκούς δορυφόρους, παραμένοντας κοντά τους για εβδομάδες ή και μήνες.

Ο επικεφαλής της Διαστημικής Διοίκησης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, υποστράτηγος Μίχαελ Τράουτ, δήλωσε ότι και τα δύο οχήματα θεωρούνται ύποπτα για δραστηριότητες συλλογής σημάτων (SIGINT), καθώς «κολλούν» σε δυτικούς δορυφόρους επικοινωνιών.

Κενά ασφαλείας

Σύμφωνα με ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο πληροφοριών οι ρωσικοί δορυφόροι τοποθετούνται σκόπιμα εντός του στενού κώνου εκπομπής δεδομένων μεταξύ επίγειων σταθμών και δορυφόρων. Το πρόβλημα εντείνεται από το γεγονός ότι πολλοί ευρωπαϊκοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν πριν από χρόνια χωρίς προηγμένα συστήματα κρυπτογράφησης, γεγονός που τους καθιστά ευάλωτους σε υποκλοπές.

Η καταγραφή των λεγόμενων «εντολών ελέγχου» θα μπορούσε να επιτρέψει σε εχθρικούς παράγοντες να μιμηθούν τους επίγειους χειριστές, στέλνοντας ψευδείς εντολές που επηρεάζουν τη θέση και τη σταθερότητα των δορυφόρων.

Υβριδικός πόλεμος και απειλή για την Ευρώπη

Οι περισσότερες από τις μονάδες που έχουν τεθεί υπό παρακολούθηση χρησιμοποιούνται για πολιτικές εφαρμογές, όπως τηλεοπτικές μεταδόσεις, ωστόσο μεταφέρουν και κυβερνητικές ή στρατιωτικές επικοινωνίες. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται, σύμφωνα με αναλυτές, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο «υβριδικού πολέμου», που περιλαμβάνει και σαμποτάζ κρίσιμων υποδομών.

Όπως προειδοποίησε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, τα δορυφορικά δίκτυα αποτελούν «αχίλλειο πτέρνα» των σύγχρονων κοινωνιών. «Οι ρωσικές δραστηριότητες στο Διάστημα αποτελούν θεμελιώδη απειλή για όλους μας – μια απειλή που δεν μπορούμε πλέον να αγνοούμε», τόνισε.