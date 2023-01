Βρετανία: Αναθέρμανση των γεννητριών άνθρακα ζητά η National Grid

Η βρετανική National Grid NG.L ζήτησε από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα να δραστηριοποιηθούν ως εφεδρική επιλογή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας την Πέμπτη, καθώς ο κρύος καιρός αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση.

«Ο ESO εξέδωσε ειδοποίηση ότι θα ζεστάνουμε τις μονάδες άνθρακα χειμερινής εφεδρείας για πιθανή χρήση την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου», ανέφερε ο διαχειριστής του ηλεκτρικού συστήματος National Grid στο Twitter.

