Ανάλυση Reuters: «Δίκοπο μαχαίρι» η στήριξη από τον Νετανιάχου του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα

Η υποστήριξη του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα από τον Νετανιάχου είναι ένα στοίχημα που ενδέχεται να ξανακερδίσει τους αποξενωμένους συμμάχους στο εξωτερικό και να αναζωογονήσει την πολιτική του βάση στο εσωτερικό.

Από την άλλη όμως, διακινδυνεύει μια μάχη με τους εταίρους του συνασπισμού που αντιτίθενται σε οποιαδήποτε υπόδειξη για ένα παλαιστινιακό κράτος.

Ο Νετανιάχου, ευθυγραμμιζόμενος με τον Τραμπ, χαρακτήρισε το σχέδιο ως μια κοινή προσπάθεια που προωθεί τους στόχους της κυβέρνησής του, ενώ παράλληλα μεταθέτει τη διεθνή κριτική για τον πόλεμο στη Χαμάς.

Η διπλή στόχευση του Νετανιάχου στο εσωτερικό και το εξωτερικό

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει την υποστήριξή του στο εσωτερικό, τερματίζοντας έναν όλο και πιο αντιδημοφιλή πόλεμο και επιτυγχάνοντας την απελευθέρωση ομήρων. Ταυτόχρονα, θα μπορούσε να βελτιώσει τις πιθανότητές του στις εκλογές που αναμένονται σε ένα χρόνο

Ωστόσο, η αναφορά σε παλαιστινιακό κράτος είναι πιθανό να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους υπερεθνικιστές συμμάχους του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Το σχέδιο Τραμπ μεταφέρει όλη την πίεση στη Χαμάς

Ο πρώην σύμβουλος του Νετανιάχου, Ναντάβ Στράουχλερ, χαρακτήρισε τη συμφωνία «win-win» για τον πρωθυπουργό.

Η πρόταση του Τραμπ ζητά λίγα από το Ισραήλ, αλλά απαιτεί από τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και να παραδώσει τα όπλα της.

Ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στη Γάζα ώσπου να αναλάβει τον έλεγχο μια διεθνής δύναμη. Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι ο στρατός θα μείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα.

Οι αντιδράσεις του Σμότριτς και οι τάσεις στην κοινή γνώμη

Ο Σμότριτς απέρριψε το σχέδιο ως «πολιτικές ψευδαισθήσεις» και ζήτησε συνέχιση της εκστρατείας στη Γάζα.

Παράλληλα, δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Δημοκρατίας του Ισραήλ έδειξε ότι το 66% των Ισραηλινών θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο πρώην αναπληρωτής σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, Έραν Λέρμαν, τόνισε ότι ο Νετανιάχου γνωρίζει τον κίνδυνο διάλυσης του συνασπισμού του, αλλά ελπίζει να εμφανιστεί στους ψηφοφόρους με διαφορετικό αφήγημα για τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο Νετανιάχου παίζει για την πολιτική του επιβίωση

Η αντιπολίτευση ζητά επίσης τον τερματισμό του πολέμου και καταγγέλλει την επιρροή Σμότριτς και Μπεν-Γκβιρ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου δεν θα φέρει ολόκληρο το σχέδιο Τραμπ στην κυβέρνηση, αλλά μόνο το σκέλος που αφορά την απελευθέρωση ομήρων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ο πρώην διπλωμάτης Άλον Πίνκας εκτιμά ότι θα παρατείνει τις διαπραγματεύσεις για να επιβιώσει πολιτικά και να υπονομεύσει το σχέδιο.

Οι διεθνείς πιέσεις και οι αραβικές συμμαχίες

Το Ισραήλ βιώνει αυξανόμενη διεθνή απομόνωση, με χώρες να αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος και να επιβάλλουν κυρώσεις. Η Χαμάς έχει ελάχιστη διπλωματική ισχύ και βρίσκεται μπροστά σε δύσκολες επιλογές.

Ο Νετανιάχου φέρεται να προσπάθησε να αφαιρέσει κάθε αναφορά σε παλαιστινιακό κράτος, αλλά το έγγραφο μιλά για «αξιόπιστη πορεία προς την αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση».