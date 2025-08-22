CNN: Πώς τα ρωσικά drones άλλαξαν τη μορφή του πολέμου στην Ουκρανία

Η Ρωσία εντείνει τις νυχτερινές επιθέσεις με drones σε ουκρανικές πόλεις και υποδομές, αξιοποιώντας μαζική παραγωγή φθηνών, αλλά αποτελεσματικών όπλων, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.



Αφού εξασφάλισε ιρανικά σχέδια για τα Shahed, δημιούργησε εργοστάσιο στο Ταταρστάν που παράγει χιλιάδες drones κάθε μήνα.

Το κόστος τους έχει μειωθεί από 200.000 δολάρια το 2022 σε περίπου 70.000, ενώ άλλες εκτιμήσεις τα υπολογίζουν στα 20.000–50.000 δολάρια.

Συγκριτικά, ένας πύραυλος αναχαίτισης μπορεί να κοστίζει πάνω από 3 εκατ. δολάρια, γεγονός που επιτρέπει στη Μόσχα να εξαπολύει μαζικά πλήγματα σε συχνότερη βάση – πλέον κάθε 8 ημέρες αντί για μία φορά τον μήνα.

Η συνεχής απειλή έχει ισχυρό ψυχολογικό αντίκτυπο στους αμάχους. Όπως δήλωσε η κάτοικος του Κιέβου Μποχντάνα Ζουπάνινα, της οποίας το διαμέρισμα καταστράφηκε ενώ ήταν στον ένατο μήνα εγκυμοσύνης: «Έχασα πολλά σε αυτόν τον καταραμένο πόλεμο».

Παράλληλα, περιοχές κοντά στο μέτωπο, όπως η Χερσώνα, πλήττονται καθημερινά από FPV drones που στοχεύουν ακόμη και οχήματα ή ασθενοφόρα. Η Ρωσία αρνείται ότι στοχεύει πολίτες, παρά τα αντίθετα στοιχεία.

Η αποτελεσματικότητα των επιθέσεων αυξάνεται: το ποσοστό επιτυχίας έχει σχεδόν διπλασιαστεί, φτάνοντας το 20%, σύμφωνα με το CSIS. Στόχος είναι η διαρκής φθορά και η εξάντληση της ουκρανικής αεράμυνας.

Η Ουκρανία απαντά με δικά της FPV drones και επιθέσεις εντός ρωσικού εδάφους, ενώ και οι δύο πλευρές αναπτύσσουν AI drones και συστήματα αναχαίτισης χαμηλού κόστους για να περιορίσουν τη χρήση ακριβών πυραύλων.

Όπως σημειώνει η Κατερίνα Στεπανένκο του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου, ο κύκλος καινοτομίας είναι τόσο γρήγορος που κάθε νέα τεχνολογία βρίσκει αντίμετρο σε λίγες εβδομάδες.