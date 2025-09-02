Σύνοδος στη Σαγκάη

Τις τελευταίες τρεις ημέρες, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ φιλοξένησε στη Σαγκάη ηγέτες από όλη την Ασία και τη Μέση Ανατολή για μια σύνοδο κορυφής προκειμένου να παρουσιάσει το όραμά του για μια νέα παγκόσμια τάξη , καθώς όλα είναι έτοιμα για την αυριανή μεγαλοπρεπή στρατιωτική παρέλαση που θα λάβει χώρα στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου, για την 80ή επέτειο της συνθηκολόγησης της Ιαπωνίας που σηματοδότησε το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου

Όπως επισημαίνει το CNN, είναι η πρώτη φορά που οι ηγέτες μιας τετραμερούς συναντώνται, για την οποία οι στρατηγικοί αναλυτές της Ουάσινγκτον προειδοποιούν ότι συγκλίνουν για να σχηματίσουν έναν αντιαμερικανικό «άξονα αναταραχής».

«Μια αξιόπιστη εναλλακτική»

Μετά τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία, φωνές στην Ουάσιγκτον έχουν προειδοποιήσει για έναν αναδυόμενο συντονισμό μεταξύ αυτού που έχει ονομαστεί εναλλακτικά «άξονας αναταραχής» ή «άξονας αυξανόμενων κακόβουλων συνεργασιών» - αν και οι ειδικοί λένε ότι μέχρι στιγμής υπήρξαν λίγα σημάδια τετραμερούς συντονισμού, τουλάχιστον μέχρι τώρα.

Στα μάτια του Σι και του Πούτιν, μια βασική αιτία του πολέμου στην Ουκρανία σήμερα - ή ακόμα και της προσπάθειας της Βόρειας Κορέας να αναπτύξει πυρηνικά όπλα - δεν είναι η επιθετικότητα αυτών των χωρών, αλλά οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους που αγνοούν τις «νόμιμες ανησυχίες ασφαλείας» τους.

Και γενικότερα, η ρητορική τους κατηγορεί τις ΗΠΑ, τους συμμάχους της και τα συστήματα αξιών που σχημάτισαν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο για τις παγκόσμιες κρίσεις, την αντιπαράθεση και την ανισότητα στον κόσμο σήμερα.

Αυτή την εβδομάδα, ο Σι «υπερασπίζεται μια τάξη πραγμάτων μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, την οποία θεωρεί ότι δέχεται επίθεση από τις δυτικές δυνάμεις που είναι αποφασισμένες να εμποδίσουν την άνοδο της Κίνας», δήλωσε ο Tong Zhao, ανώτερος συνεργάτης στο Carnegie Endowment of International Peace στις ΗΠΑ. «Ο Σι προχωρά με μια εκστρατεία για την απονομιμοποίηση της ηγεσίας των ΗΠΑ, την αποδυνάμωση της δυτικής αλληλεγγύης και την ανάδειξη της Κίνας ως αξιόπιστης εναλλακτικής λύσης».