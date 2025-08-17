Ανάλυση CNN: Η Ευρώπη αγωνίζεται να επηρεάσει ξανά τον Τραμπ

Η «μπάλα» έχει επιστρέψει στο γήπεδο της Ευρώπης, καθώς η ήπειρος προσπαθεί να καταλήξει σε μια ενιαία προσέγγιση που θα τεθεί στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN.

Όπως σημειώνει, οι Ευρωπαίοι ανησύχησαν χθες, όταν ο Τραμπ απέρριψε ανεπίσημα αρχές που είχαν συμφωνηθεί πριν από λιγότερο από μία εβδομάδα. Η κυριότερη είναι ότι μια εκεχειρία στην Ουκρανία πρέπει να προηγηθεί των διαπραγματεύσεων για μια διευθέτηση.

Οι Ευρωπαίοι θεώρησαν σκόπιμο να μην τον αντικρούσουν δημόσια και προσπάθησαν να τονίσουν το θετικό: ότι ο Τραμπ είχε συμφωνήσει πως οι ΗΠΑ θα συμμετείχαν σε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία μόλις επιτευχθεί συμφωνία.

Αλλά ο Τραμπ βιάζεται να οργανώσει μια τριμερή Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, όσο κι αν ο Πούτιν δεν βιάζεται να τερματίσει τη βία, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν στην ανατολική Ουκρανία.

Ο Πούτιν θέλει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, η οποία περιλαμβάνει αυτό που το Κίεβο αποκαλεί ζώνη φρουρίου των πόλεων που προστατεύουν τις απέραντες ανοιχτές εκτάσεις της κεντρικής Ουκρανίας. Αν παραδοθεί αυτή η περιοχή, η χώρα θα είναι πολύ ευάλωτη σε μια επόμενη ρωσική επίθεση.

Ο Πούτιν δεν έκανε ούτε ένα εκατοστό υποχώρηση στην Αλάσκα - και ο Τραμπ δεν τον πίεσε, έχοντας δηλώσει ότι θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες για το Κρεμλίνο αν δεν συμφωνούσε να τερματίσει τη βία. Ο Τραμπ ανέβαλε οποιαδήποτε προοπτική περαιτέρω κυρώσεων κατά των αγοραστών ρωσικού πετρελαίου.

Δεν είναι περίεργο που η Μόσχα είναι ενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής της Αλάσκας, σχολιάζει το CNN.

«Οι στόχοι της “ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης” θα επιτευχθούν είτε με στρατιωτικά είτε με διπλωματικά μέσα», δήλωσε ο Ρώσος γερουσιαστής Αντρέι Κλίσας. «Η ατζέντα είναι μια νέα αρχιτεκτονική ευρωπαϊκής και διεθνούς ασφάλειας - και όλοι πρέπει να την αποδεχτούν», έγραψε στο Telegram.

Όποιος κι αν συνοδεύσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα θα έχει το δύσκολο έργο να προσπαθήσει να πείσει τον Τραμπ για τις αρχές της Ευρώπης - αυτές με τις οποίες συμφώνησε την περασμένη εβδομάδα.