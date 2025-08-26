Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Air China στη Σιβηρία λόγω βλάβης σε κινητήρα
Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Air China στη Σιβηρία λόγω βλάβης σε κινητήρα

26/08/2025 • 14:45
Αεροσκάφος της Air China που εκτελούσε πτήση από το Λονδίνο προς το Πεκίνο με 265 επιβαίνοντες πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σιβηρία λόγω βλάβης στον κινητήρα, ανακοίνωσε την Τρίτη η ρωσική κρατική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Συγκεκριμένα, το Flightradar24 έδειξε ότι το Boeing 777 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Νιζνεβάρτοβσκ της δυτικής Σιβηρίας.

«Κατά τη διάρκεια πτήσης από το Λονδίνο προς το Πεκίνο, το πλήρωμα ενός Boeing 777-300 της Air China αποφάσισε να προσγειωθεί σε εναλλακτικό αεροδρόμιο στη Ρωσία», ανέφερε η Rosaviatsia, η ρωσική αρχή πολιτικής αεροπορίας.

«Η προκαταρκτική αιτία ήταν δυσλειτουργία σε έναν από τους κινητήρες», πρόσθεσε.

Η Air China αποφάσισε να στείλει εφεδρικό αεροσκάφος στο Νιζνεβάρτοβσκ, ανακοίνωσε η Rosaviatsia. Το αεροσκάφος αναμενόταν να φτάσει αργότερα την Τρίτη και να μεταφέρει τους 250 επιβάτες και τα 15 μέλη του πληρώματος στο Πεκίνο.

