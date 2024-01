Κόλπος του Ομάν

Για πειρατεία σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στον Κόλπο του Ομάν κάνουν λόγο ναυλομεσιτικές πηγές καθώς και η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας (UKMTO).

Όπως αναφέρει το Associated Press, επικαλούμενο τις ίδιες πηγές, πρόκειται για το πετρελαιοφόρο που στο παρελθόν είχε βρεθεί στο επίκεντρο μιας κρίσης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πλοίο εισέβαλαν «μη εξουσιοδοτημένα» άτομα με στρατιωτικές στολές στον Κόλπο του Ομάν νωρίς σήμερα το πρωί.

Το τελευταίο στίγμα που εξέπεμψε το πλοίο ήταν πριν από τις 9 σήμερα το πρωί, βγαίνοντας από τον Κόλπο του Ομάν.

Η ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών Ambrey ανέφερε ότι «έξι άνδρες με στρατιωτικά ρούχα» επιβιβάστηκαν στο πλοίο, το οποίο αναγνώρισε ως το πετρελαιοφόρο «St. Nikolas». Είπε ότι οι άνδρες κάλυψαν τις κάμερες παρακολούθησης καθώς επιβιβάζονταν. Το «St. Nikolas» συνδέεται με την ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Empire Navigation.

Μεταξύ του πληρώματος, είναι ένας Έλληνας ναυτικός, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας.

Κύριο μέλημα του υπουργείου Ναυτιλίας και του υπουργείο Εξωτερικών είναι ο Έλληνας δόκιμος πλοίαρχος που επέβαινε μαζί με πλήρωμα 18 Φιλιππινέζων ναυτικών. Το πλοίο αναχώρησε τα ξημερώματα με προορισμό λιμάνι της Τουρκίας και φέρεται να άλλαξε ρότα με κατεύθυνση το Ιράν.

Εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας Empire Navigation που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο πρακτορείο Reuters ανακοίνωσε ότι το πλοίο μετέφερε 145.000 μετρικούς τόνους πετρελαίου από το Ιράκ, προς την Τουρκία.

Ο 5ος στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος περιπολεί στη Μέση Ανατολή, δεν επιβεβαιώνει για την ώρα τις πληροφορίες.

#BREAKING: @UK_MTO said that it was unable to make further contact with the vessel at this time and that authorities were investigating the incident https://t.co/jrXwc8ZfEj