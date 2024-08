Άμστερνταμ: Βανδάλισαν το άγαλμα της Άννα Φρανκ γράφοντας με σπρέι «Free Gaza» (pic)

Ένα άγαλμα της Άννα Φρανκ στο Άμστερνταμ, που έγινε διάσημη για το ημερολόγιό της όταν κρυβόταν από τους Ναζί κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, καλύφθηκε με φιλοπαλαιστινιακά, αντι-ισραηλινά συνθήματα.

Σύμφωνα με εικόνες που δημοσιεύτηκαν στο X, η βάση του αγάλματος ήταν βαμμένη με σπρέι με το σύνθημα «Free Gaza», ενώ τα χέρια του κοριτσιού ήταν βαμμένα με το ίδιο κόκκινο χρώμα.

Only a sick antisemitic freak would spray the word "Gaza" onto a statue of Anne Frank, a Jewish girl murdered by the Nazis.



I swear you are hurting the Palestinian cause with this behaviour!! We will not get a state by intimidating Jews!! We will get a state by making peace. pic.twitter.com/P7wCtorlOL