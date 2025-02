Βασιλιάς Ιορδανίας

Την απόρριψή του σε οποιαδήποτε απόπειρα προσάρτησης εδαφών και μετακίνησης Παλαιστινίων, δήλωσε την Τετάρτη (05/02) ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β, έπειτα από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την ανάληψη του ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την αξιοποίησή της, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις.

«Η Μεγαλειότητά του βασιλιά Αμπντάλα Β' τονίζει την ανάγκη να τεθεί τέλος στην επέκταση των (ισραηλινών) οικισμών, διατυπώνοντας την απόρριψη οποιασδήποτε απόπειρας προσάρτησης εδαφών και μετακίνησης των Παλαιστινίων», ανακοίνωσε στο Χ ο ιορδανικός βασιλικός οίκος.

His Majesty King Abdullah II stresses the need to put a stop to settlement expansion, expressing rejection of any attempts to annex land and displace the Palestinians#Jordan #Palestine