Αμπχαζία: Ο πρόεδρος ακυρώνει το νομοσχέδιο για την οικονομική συμφωνία με τη Μόσχα μετά τα επεισόδια

Ο πρόεδρος της Αμπχαζίας, μιας φιλορωσικής αυτονομιστικής περιοχής της Γεωργίας, υποχώρησε μπροστά στις διαδηλώσεις και συμφώνησε να ακυρωθεί το νομοσχέδιο για την επικύρωσης της επενδυτικής συμφωνίας με τη Ρωσία. Η απόφαση ανακοινώθηκε από την υπηρεσία Τύπου της προεδρίας, που δήλωσε ότι ελήφθη για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι οι βουλευτές της Αμπχαζίας επρόκειτο την Παρασκευή (15/11) να ψηφίσουν για την επικύρωση επενδυτικής συμφωνίας που υπεγράφη τον Οκτώβριο στη Μόσχα από τον Ρώσο υπουργό Οικονομίας, Μαξίμ Ρεσέτνικοφ και την Αμπχάζια ομόλόγο του Κριστίνα Οζγκάν.

Κοντά στο κοινοβούλιο της Αμπχαζίας ξέσπασαν συγκρούσεις, την Παρασκευή μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν κατά τις οικονομικής συμφωνίας με τη Μόσχα, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Εκατοντάδες διαδηλωτές, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το πρακτορείο, συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο στο Σουχούμι, πρωτεύουσα της περιοχής.

Διαμαρτύρονται κατά της επικύρωσης συμφωνίας που επιτρέπει σε ρωσικές εταιρίες να επενδύουν στην Αμπχαζία, μια περιοχή που βρίσκεται μεταξύ των βουνών του Καυκάσου και των ακτών της Μαύρης Θάλασσας.

Οι διαδηλωτές διέλυσαν τμήμα της περίφραξης γύρω από το κτίριο, με τη βοήθεια φορτηγού, και πέταξαν αυγά και πλαστικά μπουκάλια στους αστυνομικούς, ενώ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι δυνάμεις της τάξης ανταπάντησαν με ρίψη δακρυγόνων, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στα τοπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συνεδρίαση του κοινοβουλίου κατά την οποία επρόκειτο να εξεταστεί η επικύρωση αναβλήθηκε μετά τις ταραχές, χωρίς ωστόσο αυτό να ενθαρρύνει τους διαδηλωτές να αποχωρήσουν από το σημείο, σύμφωνα με το RIA Novosti.

Διαδηλωτές είχαν ήδη αποκλείσει αυτή την εβδομάδα για κάποιες ώρες γέφυρες γύρω από το Σουχούμι, μια πόλη περίπου 65.000 κατοίκων, ύστερα από τη σύλληψη πέντε προσώπων που αντιτάσσονταν στη συμφωνία με τη Μόσχα και που τελικά αφέθηκαν ελεύθερα.

Clashes between protesters and security forces are taking place near the building of the Abkhaz parliament, where it was planned to consider an agreement on an investment agreement with Russia, RIA Novosti reports



It is reported that a truck of protesters broke down the gates of… pic.twitter.com/I95RV0E4b8